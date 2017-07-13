Tokatspor 3 futbolcuyu kadrosuna kattı

Tokatspor’da Arif Çoban ile başlayan transfer çalışmalarına 3 yeni isim daha eklendi. Dedeman Oteli’nde düzenlenen imza töreninde Tokatspor Fatih Karagümrük takımından Ercüment Eray Ataklı (26), Düzcespor takımından Teoman Safa Erkan (25) ve Dersimspor takımından Volkan Çekirdek (25) renklerine bağlayarak 2 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Bahri Çabuk, transfer çalışmalarının devam ettiğini pazartesi gününden itibaren takımın çalışmalarına başlayacağını söyledi. Başkan Çabuk, ayrıca İstanbul’da yapılan seçmeleri Tokat’a taşıdıklarını belirterek,"Yapılan seçmelerde A takım kadrosuna yakın bir futbolcu bulamadık. Ama hazırlanacak futbolcu bulduk. Hocamız 3 sporcuyu beğendi, kampa gidecekler. 5 sporcu da alt yapı takımından kampa girecek. 3 sporcuyu A takıma kazandıracağız" diye konuştu.