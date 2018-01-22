Tokatköy İmam Hatip Ortaokulu’nun temeli atıldı

7 bin metrekare alan üzerine 24 derslikli inşa edilecek okulda yaklaşık bin öğrenci eğitim-öğretim alacak. Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin alt kısmında yapımına başlanan yeni okulun tüm maliyeti Beykoz Belediyesi ve sponsorlarla birlikte karşılanacak. Okulda 24 dersliğin yanı sıra konferans salonu, laboratuvar, yemekhane ve mescitler yer alacak. Mevcuttaki Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi, ortaokul projesine entegre olarak inşa edilecek uygulama camii ve cenaze hizmet binasıyla alanda bir eğitim kompleksi ortaya çıkacak.



Tokatköy İmam Hatip Ortaokulu’nun temel atma törenine Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gürkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, İBB danışmanı Adem Sefer, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, Beykoz İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Mehmet Karaahmetoğlu ve mensupları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe sakinleri katıldı.

Program açılışında Kavacık Yıldırım Beyazıt Camii İmam Hatibi Muhammed Polat Kur’an-ı Kerim okudu.

Başkan Çelikbilek: “Şahinkaya’da 6 Lise Yapılacak”

Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek: “Devletimiz büyüdükçe eğitime daha da katkı sağlıyoruz. Arazi olarak çok zor alanda bir inşaat yapıyoruz. Bu alanın temininde emek verenlere çok teşekkür ediyorum. Şahinkaya’da 2’si imam hatip lisesi ve ortaokulu olmak üzere 6 liseye birden kavuşacacağız. 5 bin öğrencimiz orada okuyacak. Mimari projelerinin tamamı Beykoz Belediyesi’ne ait. İlçemiz eğitimde daha kaliteli ve başarılı bir yapıya kavuşacak. Yeni imam hatip okulumuz hayırlı olsun.” dedi.

Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı: “Asımın Nesli Yetişecek”

Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı: “Belediyemiz asli görevi olmadığı halde diğer belediyelere örnek olacak çalışmalar yapıyor. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren burada asımın nesli yetişmeye başlayacak. Bütün okullarımızın tadilat ve temel ihtiyaçları da karşılanıyor. Belediyemize çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay: “İmam Hatiplere Talep Yüksek”

Beykoz’daki imam hatip okullarının sayısıyla ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay: “Beykoz’da imam hatip okullaşma oranımız yeterli değil. İlçe halkının imam hatiplere talebi oldukça yüksek. Geçici çözüm olarak bazı okullarımızın bünyesinde şubelerimizi açtık. Bu istediğimiz bir model değil. Belediyemizin gayretleriyle yeni okullarımızı inşa etmeye devam ediyoruz.” diyerek eğitime katkıları dolayısıyla Beykoz Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yapılan duayla birlikte protokol üyeleri butona basarak temele ilk harcı döktü. Tokatköy İmam Hatip Ortaokulu’nun 2018-2019 eğitim-öğretim yılında hizmete açılması hedefleniyor.