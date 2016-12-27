Tokat'ın Reşadiye ilçesinde trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Yasin Duran Esin'in kullandığı 58 BJ 105 plakalı kamyonet, D100 karayolu Reşadiye Işıklı Kavşağı'nda Muhammet Demirak yönetimindeki 34 ER 1500 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada, Gökhan Yılmaz, Aziz Baybaş ve İran asıllı Giesegol isimli 3 kişi yaralandı.
Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Yasin Duran Esin, Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından D100 karayolu trafiğe kapatıldı.