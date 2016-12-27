Cloudflare

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet şoförü öldü, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı
Eklenme: 27 Aralık 2016, 10:11
Bu haber 703 kez okundu

Yasin Duran Esin'in kullandığı 58 BJ 105 plakalı kamyonet, D100 karayolu Reşadiye Işıklı Kavşağı'nda Muhammet Demirak yönetimindeki 34 ER 1500 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada, Gökhan Yılmaz, Aziz Baybaş ve İran asıllı Giesegol isimli 3 kişi yaralandı.

Kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Yasin Duran Esin, Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından D100 karayolu  trafiğe kapatıldı.

 
EtiketlerYasin Duran EsinD100 karayoluReşadiye Işıklı KavşağıMuhammet DemirakReşadiye Devlet Hastanesi
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • ABD Büyükelçiliğinden ilginç açıklama!
  • Hababam Sınıfı'nda Osmanlı'ya böyle sövmüşler
  • Büyükelçi suikastinin düzenlendiği dizinin sonraki bölümünde...
  • Çavuşoğlu beklenen müjdeyi verdi
  • Putin’in sır küpü de ölü bulundu
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum ama...
  • Düşen Rus uçağındaki son konuşma: 'Kaltak bu da ne'
  • ‘Bar terörü’ Kadıköy’de
  • O ilimizde tonlarca altın bulundu
  • Sıcak gelişme! Türk hacker ordusu geliyor!
  • MİT Müsteşarı değil CIA ajanıymış!
  • Petekler neden ısınmaz?
  • Suriye'de ateşkeste anlaşma sağlandı
  • "ABD'den haber; Erdoğan'a darbe yapılacak"
  • Bahçeli'yi almak için MHP'ye giden esrarengiz adam
  • Komandolar sınırı geçti
  • ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
  • Mete Yarar: Operasyon bir ay daha geç başlasaydı...
  • Kelle paça çorbasının inanılmaz faydaları
  • Korkulan oldu! Esed oraya saldırıyor
  • Hava koşulları savaş uçaklarını etkiledi
  • İstanbul'u kaç paraya satın alabilirsiniz ?
  • Meclisten geçti! Seçimler artık 5 yılda bir
  • Erdoğan, gerçekleri ABD'nin yüzüne vurdu! Cevap gecikmedi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
'Bu arabayı gören ihbar etsin!''Bu arabayı gören ihbar etsin!'

Ankara'da bir otomobili ve değerli eşyaları çalınan bir vatandaş 'Bu…

İstanbul 'kar' için hazırİstanbul 'kar' için hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, kar beklenen…

Meteoroloji'den Akdeniz için uyarı geldi!Meteoroloji'den Akdeniz için uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana çevrelerinde sahil…

O ilimizde tonlarca altın bulunduO ilimizde tonlarca altın bulundu

Antalya'da kaçak define kazısı yapılan alanda 20 ton altın bulunduğu…

İzmir'de 10 yaşındaki öğrencinin üzerine okul kapısı devrildi!İzmir'de 10 yaşındaki öğrencinin üzerine okul kapısı devrildi!

İzmir'de bir öğretmenin "Çocuklar gelin, yardım edin kapıyı kapatalım'' demesi…

Bursa'da 4.6 kilogram esrar ele geçirildi!Bursa'da 4.6 kilogram esrar ele geçirildi!

Bursa'da narkotik şube ekipleri yaptıkları operasyonla takside sevkiyatı yapılan 4.6…

Evlilik teklifini 'red' edince ihbar edildi!Evlilik teklifini 'red' edince ihbar edildi!

Aydın'ın Germencik İlçesi’nde adliyede zabıt katibi 34 yaşındaki Erdoğan.K., iddiaya…

İstanbul'da 30 Aralık'ta 7 ilçesinde enerji kesilecekİstanbul'da 30 Aralık'ta 7 ilçesinde enerji kesilecek

İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesilecek? 30 Aralık cuma günü itibariyle…

Edirne'de çocuğuna antibiyotik yerine böcek ilacı içirdi!Edirne'de çocuğuna antibiyotik yerine böcek ilacı içirdi!

Edirne’nin Keşan İlçesi’nde anne E.S., hastalanan oğlu 4 yaşındaki S.S.’ye…