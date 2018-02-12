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Tokatçı zabıta daire başkanı hakkında flaş karar

Zabıta memuru şikâyetçi olmadı ancak kendisine şiddet uyguladığı için görevden alınan İBB Daire Başkanı hakkında adli soruşturma da başlatıldı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 08:37
Tokatçı zabıta daire başkanı hakkında flaş karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali, geçen yıl aralık ayında, kızdığı bir zabıta memuruna herkesin gözü önünde şiddet uyguladı.

Trafikte emniyet şeridini kullandığı gerekçesiyle zabıta memuru Kenan Fidan’ın maruz kaldığı şiddet ve sonrasında geçirdiği baygınlık, güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerin televizyon kanalları ve sosyal medyada yayılması, adeta infial yarattı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Zabıta kardeşimize yapılan çirkin muamele nedeniyle Zabıta Daire Başkanı’nı görevden uzaklaştırdım ve hakkında soruşturma başlattım” açıklamasını yaptı.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre görevden alınan Tayfun Karali hakkında, idari soruşturmanın ardından adli soruşturmada başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, emniyete yazı yazarak “kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralamak”la suçlanan şüphelinin, müştekinin ve tanıkların ifadesinin alınmasını istedi.

 Savcılık, olayla ilgili kamera görüntüleri de talep etti. Zabıta memurunun henüz şikâyetçi olmadığı belirtilirken, suç kapsamı itibarıyla resen de başlatılabilecek soruşturmanın bir avukatın Karali hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından açıldığı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 08:37
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