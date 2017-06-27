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Tokat, Burak Yılmaz'a pahalıya patlayacak

Jiangsu Suning maçının ardından rakibine yumruk atan Burak Yılmaz en az 5 maç ceza alacak.

27 Haziran 2017 Salı 23:25
Tokat, Burak Yılmaz'a pahalıya patlayacak

Beijing Guoan'ın Jiangsu Suning ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından rakibine yumruk atan Burak Yılmaz kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Çin basınında yer alan habere göre; Burak Yılmaz en az 5 maç ceza alacak. Buna gerekçe olaraksa Çin Futbol Federasyonu'nun benzer olaylarda verdiği cezalar örnek gösterildi. Oscar'ın 8, Li Ti Xiang'ın 5 ve Fu Huan'ın da benzer sebeplerden 6 maç ceza aldığı vurgulandı.

Öte yandan Beijing Guoan ekibinden bir yönetici Çin CCTV5 kanalına Burak'ın kırmızı kartıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Görüntüleri izlediklerini ve maçın ardından da olaya karışan isimlerle konuştuklarını belirten yönetici, "Teixei La'nın Burak'a doğru küfürlü ifadeler kullandığı, Li Ang'ın ise Burak'a uygunsuz işaretler yaptığı görülüyor. Burak bu hareketler sonrası duygularına hakim olamadı" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 23:25
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