Tödürge gölünde 4 bin yıl önce kaybolan kent aranıyor

Sivas ile Zara ilçesinde Sivas-Zara Karayolu’nun 55. kilometresinde yer alan Tödürge gölünün altında 4 bin yıl önce yaşamış ve esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan bir kavme ait kent bulunduğu düşünülüyor. Yaklaşık 50 metre derinliği ve 5 kilometre çapında genişliğe sahip gölün altındaki höyükler ve kaya mezarları, bilim adalarının yıllarda Zara ile Hafik arasında aradığı kayıp kentin gölün altında olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Yerli ve yabancı bilim adamları tarafından bölgede ilk incelemeler yapılırken, önümüzdeki günlerde uzman bir ekibin bölgeye gelerek su altı incelemesi yapması da bekleniyor.

Tödürge Gölü çevresinde işletmesi bulunan Feridun Çeken, geçtiğimiz aylarda bölgeye gelen bilim adamlarının kendileri ile temas kurduğunu belirterek, balık avlamak için yaptığı dalışlarda da söz konusu kalıntılara kendisinin de rastladığını söyledi. Çeken, “Bu gölün tabanında 4 bin yıllık bir şehir var. Gölün tabanında höyükler görülüyor. Etrafında kaya mezarları var. Yerleşim yerleri var. Dalarak bunları bizde gördük. Gölün tabanında bir köy olduğu hep söylenir. Yalnız bir köy değil. Burayı köy olmayacak kadar büyük bir şehir” dedi.

Kayıp kent Zara ile Hafik arasında

Çeken, bilim adamlarının 4 bin yıl önce kaybolduğu düşünülen kenti Zara ve Hafik arasında aradıklarını söyleyerek, “Araştırma için bölgemize gelen arkeologlar Zara ile Hafik arasında 4 bin yıl önce kaybolan bir medeniyete ait şehir arıyorlardı. Bu bilgileri kendilerinden öğrendik. Belirti olarak ise höyükler ve kaya mezarları arıyorlardı. Aradıklarının gölün altında olduğunu kendilerine söyledim. Bu göl yaklaşık 200 bin dönüm bir alanı kaplıyor ve zemininde neredeyse her yerinde bir yerleşim kalıntısı var. Arkeologların söylediği bu bölgede yaşayan kavim 4 bin yıl önce bir asır süre ile yaşamış. Sonra tarih sahnesinden silinmişler. Yerleşim yerleri de esrarengiz bir şekilde kaybolmuş. Bunu bilgiye de çeşitli yerlerde bulunan tarihsel kalıntılardan ulaşmışlar" şekline konuştu.

Gölün efsanesi gerçek mi?

Anlatılanlar Tödürge gölü ile asırlardır söylene gelen bir efsanenin aslında gerçek mi olup olmadığı sorularını akla getiriyor. Efsanede, bir gün bir adam bir yere giderken yolunu kaybetmiş ve kendini bir köyde bulmuş. Susamış ve insanlardan yardım alacağını düşünerek köye inmiş ve insanların kapılarını çalmış. Her çaldığı kapıdan yüzü asık dönmüş. Kimse ona yardım edip su ve ekmek vermek istememiş. Adam insanlara beddua etmiş; 'kimse bana yardım etmedi, hepinizin ocağından su çıksın, her yeri bassın' diyerek köyden ayrılmış. Sonra köyün evlerindeki ocaklardan su çıkmaya başlamış ve her yer sularla kaplanmış. Sular altında kalan köy, bir göle dönmüş.