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TOBB’un Özbekistan ile ikili ticaret hedefi 5 milyar dolar

Rifat Hisarcıklıoğlu, Özbekistan’daki temasları kapsamında Özbekistan Sanayi ve Ticaret Odası (ÖSSP) Başkanı Atham İkramov ile görüştü.

26 Aralık 2017 Salı 10:11
TOBB’un Özbekistan ile ikili ticaret hedefi 5 milyar dolar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Özbekistan’ın, başlattığı kalkınma hamlesiyle gelecek 10 yılda Orta Asya’nın en hızlı büyümesi ve zenginleşmesi beklenen yıldız ülkesi konumunda bulunduğunu belirterek, “Hedefimiz, ikili ticaretimizi 5 milyar dolara çıkarmaktır. Ayrıca, Özbekistan’a daha fazla yatırım yapmak istiyoruz” dedi.

Özbekistan’daki temasları kapsamında Özbekistan Sanayi ve Ticaret Odası (ÖSSP) Başkanı Atham İkramov ile görüşen Hisarcıklıoğlu, daha sonra beraberindeki heyet ile başkent Taşkent’te düzenlenen Özbek-Türk İş Forumuna katıldı. Forumda konuşan Hisarcıklıoğlu, Özbekistan’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, Özbekistan ile kardeşliğin ötesinde çok güçlü bağlarının bulunduğunu söyledi. Özbekistan’ın, Türk milleti ve Asya coğrafyasının kalbi olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “Özbekistan, 35 milyona yakın genç ve dinamik nüfusu ile Orta Asya’nın yarısını oluşturmaktadır. Dünyanın en büyük doğalgaz, uranyum ve pamuk üreticileri arasında olan Özbekistan, müthiş bir gelecek vadediyor. Özbekistan, başlatmış olduğu kalkınma hamlesiyle önümüzdeki 10 yılda Orta Asya’nın en hızlı büyümesi ve zenginleşmesi beklenen yıldız bir ülke konumunda” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, ekim ayında Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in iş ve yatırım ortamını güçlendiren çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 10:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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