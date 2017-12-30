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Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan asgari ücret yorumu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, asgari ücrette destek primlerinin devam ediyor olmasının işveren açısından memnuniyet verici olduğunum açıkladı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:35
Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan asgari ücret yorumu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, asgari ücretin enflasyon oranında arttığını söyleyerek, destek primlerinin devam etmesinin de işveren açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu'nun hasta olan babasına geçmiş olsun ziyareti için Düzce'ye geldi. Ziyaret çıkışında gazetecilerin asgari ücrete ilişkin sorularını cevaplandıran Hisarcıklıoğlu, asgari ücretin çalışanları enflasyona ezdirmeyecek şekilde gerçekleştiğini belirterek, işveren açısından ise asgari ücret destek primlerinin devam etmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Enflasyon oranında bir artış oldu. Bu da çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için hükümetimizin aldığı bir karar. Bizleri ilgilendiren kısmı ise geçen yıl verilen asgari ücret destek primleri vardı. Bu primlerin bu yıl da devam ediyor olmasından bizler çok memnunuz. Bu konuda da başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımız ve hükümetimize teşekkür ederiz. Bu neden önemli. Özel sektörün rekabet gücünün korunuyor olması lazım. Uluslararası arenada 160 milyar dolara çıkmış olan ihracatın gelecek yıl daha da artarak devam edebilmesi için rekabet gücümüzü koruyor olmamız lazım. Bu destekten dolayı da hükümetimize teşekkür ederiz" dedi.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 13:35
  1. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
  2. Rıfat Hisarcıkoğlu
  3. asgari ücret
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