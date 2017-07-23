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TOBB’li girişimcilerden kanserle mücadeleye destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Üyeleri, Diyarbakır Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneğini ziyaret etti.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:46
TOBB’li girişimcilerden kanserle mücadeleye destek

TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeleri Şerife Keskin, Mehmet Akyıl, Bilal Barut ve Sezgin Yeşil, kanser ve kanserle mücadele konusunda Diyarbakır Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Dernek Başkanı Şükrü Abay ve dernek yöneticileri ile görüştü. Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Dernek Başkanı Şükrü Abay, “Kanserle Mücadelemizde sesimizi duyan ve Çağrılarımıza cevap veren bu genç girişimcilerimizin her türlü takdire şayandırlar. Çok anlamlı bulduğumuz bu ziyaret Kanserle mücadelemizde bize umut ve büyük cesaret vermiştir. Bu örnek davranışın devamı için bütün girişimcileri ve kurumlarımızı mücadelemizde destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

“Toplumsal görevimizdir”

TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Şerife Keskin ise sağlığını yitirmiş insanlara sağlıklarını tekrardan kazabilmeleri adına yapılacak her türlü çalışma ve etkinliklerin desteklenmesinin toplumsal bir görev olduğunu belirterek, “Kanserde erken teşhis çok önemlidir. Ve erken teşhisin hayatta kalma şansını arttırdığı herkesçe bilinmektedir. 4 kez kanser hastalığını yenmiş olan Yeniden yaşam kanserle mücadele Derneği Başkanı Şükrü Abay’a ulaşarak bizlerden destek isteyen kanser hastası bir bayan konusunda kendisinden istemiş olduğumuz yardım sonrası, başkan bu yardım isteğimiz üzerine hastayla diyaloga geçerek hastanın hayatını normal seyrinde vedaha düzgün bir psikoloji ile sürdürmesini ve kanserle mücadele etmeninyol ve yöntemlerini kendi tecrübeleriyle aktararak hastamıza yardımcı olmuştur. Bizler de yapılan bu başarılı işlere her zaman destek olacağımızı göstermek adına bu gün buradayız” diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:46
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