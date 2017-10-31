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TMSF o kanalı 245 bin TL’ye satıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Azadi Amed Radyo ve Azadi TV'nin varlıklarını 245 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

31 Ekim 2017 Salı 20:30
TMSF o kanalı 245 bin TL’ye satıyor

TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, Diyarbakır'da bulunan Taha Radyo ve Televizyon AŞ'nin (Azadi Amed Radyo-Azadi TV) satış ve tasfiyesi için fona devredilen varlıkları ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Azadi Amed Radyo ve Azadi TV'ye ait makine ve teçhizatlar ile URD, UTV lisanslarını kapsayan varlıklar, 9 Kasım 17:00'a kadar alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda satılacak. Birden fazla istekli tarafından teklif verildiği takdirde daha sonra bildirilecek tarih ve saatte açık artırma yapılacak.

Satışa konu varlıkların muhammen bedel toplamı 245 bin lira olarak belirlendi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 20:30
  1. tmsf
  2. Azadi TV
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