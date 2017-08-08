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TMSF, FETÖ medyasını satılığa çıkardı

TMSF'den satılık FETÖ medyası. Kanaltürk TV, Bugün TV, Bugün ve Millet gazetelerinden Fon'a devredilen aktüel kameralar, makine ve teçhizatlar ile demirbaşlar 9 milyon 122 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

08 Ağustos 2017 Salı 14:07
TMSF, FETÖ medyasını satılığa çıkardı

FETÖ medyası satılık. Kanaltürk TV, Bugün TV, Bugün ve Millet gazetelerinden Fon'a devredilen aktüel kameralar, makine ve teçhizatlar ile demirbaşlar 9 milyon 122 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu (TMSF), Yaşam Televizyon Hizmetleri AŞ (Kanaltürk TV), bugün TV ve Radyo Prodüksiyon AŞ (Bugün TV), Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret AŞ'den (Bugün Gazetesi-Millet Gazetesi) satış ve tasfiyesi için Fon'a devredilen aktüel kameralar, makine ve teçhizatlar ile demirbaşları satışa çıkardı.

TMSF'nin internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, söz konusu basın ve yayın kuruluşlarından satış ve tasfiyesi için Fon'a devredilen varlıklar ihale yoluyla satışa konuldu.

9 milyon 212 bin 695 lira muhammen bedelli aktüel kameralar, makine ve teçhizatlar ile demirbaşlar, 18 Ağustos mesai bitimine kadar teklif alma yöntemiyle yapılacak ihalede, alınacak tekliflerin değerlendirilmesi sonucu satılacak.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 14:07
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