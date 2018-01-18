Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TMSF 998 şirketi 326 yönetici ile idare ediyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bugüne kadar kayyım olarak görevlendirildikleri şirket sayısının 998, görevlendirdikleri yönetici sayısının 326, bunlardan 83’ünün ise TMSF personeli olduğunu duyurdu.

18 Ocak 2018 Perşembe 11:13
TMSF 998 şirketi 326 yönetici ile idare ediyor

TMSF’den yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkili şirketlerde görevlendirdikleri kimi yöneticileri hedef alan haberler üzerine, kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı doğduğu ifade edildi.

Bugüne kadar kayyım olarak görevlendirildikleri şirket sayısının 998, görevlendirdikleri yönetici sayısının 326, bunlardan 83’ünün TMSF personeli olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“TMSF kayyımlığındaki şirketlerin yönetim kadroları oluşturulurken, liyakat ve ehliyete büyük önem verilmekte, her biri alanında uzman, güvenilir kişiler seçilmesine özen gösterilmektedir. Şayet bir grupta birden fazla şirket var ise aynı yönetim kurulu tüm şirketlere vaziyet etmekte ancak yöneticiler tek bir şirketten huzur hakkı almaktadır. Kayyımlık yaptığımız şirketlerde iş ehline verildiği için bir yılda yaklaşık yüzde 30 civarında ciro artışı sağlanmıştır.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 11:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Perinçek'ten Afrin yorumu: Kürdistan'ı...
    1. Perinçek'ten Afrin yorumu:..
    2. Orgeneral Akar ve Fidan'dan kritik..
    3. 'Ben artık Müslüman değilim' dedi ve..
    4. Kanal İstanbul o ülkeyi de..
    5. Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl..
    6. 'CHP, Marksist-Leninist propaganda...'
    7. Kozmetik ürünler tırnakları mahvediyor
    8. Başbakan Yıldırım'dan ABD'ye: İzin..
    9. TÜSİAD'dan skandal açıklama! Acilen..
    10. Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı..
    11. TSK Afrin'i bombalamaya başladı
    12. YPG'yi kazımanın vakti geldi! Türk..
    13. TÜSİAD'ın adı değişti
    14. MEB yatılı özel okulların güvenlik..
    15. Kritik emir geldi, Diyarbakır 8. Ana..
    16. Birinci dönemi yarın sona eriyor
    17. Hatırlatıverelim..
    18. 'İddiamın arkasındayım ama ispatlayamam'
    19. Düzenleme başlandı! Teminat altına..
    20. Sınırda yeni gelişme!
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri varlığımızı...
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
    Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
    3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
    3 bin silahlı gücümüzle Türkiye'yi bekliyoruz!
    ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...
    ABD'den bir açıklama daha: Türkiye...