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TMO’nun “sukuk ihracı” için gong töreni yapılacak

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO), kira sertifikası (sukuk) ihracına yönelik yarın Borsa İstanbul’da gong töreni düzenlenecek.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:43
TMO’nun “sukuk ihracı” için gong töreni yapılacak

Toprak Mahsulleri Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, TMO tarafından Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla 27 Kasım’da gerçekleştirilen ve ülkede “ilk” olma özelliği taşıyan dayanak varlık olarak tarımsal emtianın kullanıldığı 100 milyon TL tutarındaki sukuk ihracına yönelik olarak Borsa İstanbul’da gong töreni yapılacak.

TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu ile Halk Yatırım Genel Müdürü Serdar Sürer’in yanı sıra ilgili kurum, kuruluş ve finans sektörü temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek gong töreni, yarın saat 09.40’da Borsa İstanbul Gong Salonu’nda gerçekleştirilecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 10:43
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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