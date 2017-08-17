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TMO’nun fındık fiyatına ilk tepkiler

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık alımına başlamasının olumlu bir gelişme olduğunu belirten Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, açıklanan fiyatın tatmin edici olmadığını söyledi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:34
TMO’nun fındık fiyatına ilk tepkiler

TMO’nun levant kalite fındık için 10 TL, Giresun kalite fındık için 10,5 TL fiyatla fındık alımına başlanacağının açıklanması üzerine ilk tepkiler gelmeye başladı. TMO’nun fındık alımının olumlu bir durum olduğunu belirten Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, fakat 12,5-13 TL gibi bir fiyat açıklanmasını beklediklerini söyledi. Serbest piyasada fındığın açıklanan fiyatları bulmayacağını vurgulayan Tütüncü, fındık üreticisinin zor bir döneme girdiğini söyledi.

"İnşallah Fiskobirlik de devreye girer"

TMO’nun fındık alımı yapmasından çok memnun olduklarını belirten Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, "TMO 2016’da fındık alımı yaparak çiftçimizi rahatlatmıştı. 2017’de de devam etmesini istiyorduk. TMO’nun fındık alımı yapacağı açıklandı ama TMO’nun açıkladığı fiyat çiftçimizi tatmin edici bir fiyat değil. Zaten fındığın maliyeti çiftçimize maliyeti 7-8 TL’yi buluyor. Çiftçimiz bu gün 80 TL yevmiyeye fındık işçisi bulamıyor. En azından çiftçimizin rahatlayabilmesi için 12,5-13 TL gibi açıklanması lazımdı. Beklentimiz bu yöndeydi. İnşallah Fiskobirlik de devreye girer. TMO gibi o da piyasayı rahatlatır. Tabii ki serbest piyasada fındık bu fiyatları bulmayacak gibi. Çiftçimizin açısından sıkıntılı bir dönem. TMO’nun fındık alımından memnunuz ama açıkladığı fiyattan memnun değiliz" dedi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:34
  1. Samsun
  2. Giresun
  3. Toprak Mahsulleri Ofisi
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