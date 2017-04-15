Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Fındık fiyatlarıyla ilgili tekelci bir mantık maalesef üreticileri mağdur etti. Bakanlık olarak TMO bünyesinde önümüzdeki hafta fındık alımını gerçekleştireceğiz" dedi.
Eklenme: 15 Nisan 2017, 14:01
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Fındık fiyatlarıyla ilgili tekelci bir mantık maalesef üreticileri mağdur etti. Bakanlık olarak TMO bünyesinde önümüzdeki hafta fındık alımını gerçekleştireceğiz" dedi.
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