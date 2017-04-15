'TMO bünyesinde önümüzdeki hafta fındık alımını gerçekleştireceğiz'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Fındık fiyatlarıyla ilgili tekelci bir mantık maalesef üreticileri mağdur etti. Bakanlık olarak TMO bünyesinde önümüzdeki hafta fındık alımını gerçekleştireceğiz" dedi.

'TMO bünyesinde önümüzdeki hafta fındık alımını gerçekleştireceğiz'
Eklenme: 15 Nisan 2017, 14:01

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Fındık fiyatlarıyla ilgili tekelci bir mantık maalesef üreticileri mağdur etti. Bakanlık olarak TMO bünyesinde önümüzdeki hafta fındık alımını gerçekleştireceğiz" dedi.

 
EtiketlerFaruk Çelik
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