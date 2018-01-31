TMMOB da terörün yanında durdu

ÇINAR DEMİR / ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından sözde “hekimler adına” yapılan skandal açıklamaya karşı tepkiler çığ gibi büyürken, bir skandal açıklama da başka bir terör sevici kuruluş olan Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden (TMMOB) geldi. Bugüne kadar halkımıza kan kusturan hiçbir terör örgütüne tepki göstermeyen, hatta her fırsatta teröre destek veren eylem ve açıklamalarda bulunan TMMOB’un açıklamasında, “TTB’ye yönelik bu sindirme operasyonunun nedeni, bilindiği üzere mesleki toplumsal sorumluluk gereği yaptığı ‘Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur’ açıklamasıdır. Bu operasyonun nedeni bellidir: ülkede yaratılan korku atmosferini perçinlemek ve bütün muhalefetin sesinin kısılmasıdır. Kamu kurumu niteliğindeki anayasal meslek kuruluşlarının görevi, yani kamunun bizlere verdiği görev, insan yaşamını, ülke ve halk çıkarlarını korumaktır. TTB, biz ve bütün emek ve demokrasi güçlerinin çabası da bu yöndedir. TTB’ye yönelik demokrasiyi, hukuku, mesleki-toplumsal hak ve görevleri ayaklar altına alan bu operasyonu kınıyor, TTB yöneticilerinin bir an önce serbest bırakılmasını istiyor; tüm TTB örgütlülüğüyle dayanışmamızı ifade ediyoruz” ifadeleri yer aldı.



“Hukuki sorumluluğu var”



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyelerine yönelik soruşturma ve gözaltı kararına ilişkin açıklama yaptı. Türk Tabipleri Birliği’nin açıklamalarıyla büyük sağlık camiasını temsil etmediğine inandıklarını dile getiren Demircan, “Böyle bir zamanda, böyle bir açıklamayı yapmanın elbette ki hukuki sorumluluğu vardır. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu açıklamadan sonra hukuk harekete geçmiştir. Kendileri hakkında yasal işlem yapılmaktadır. Buradan ötesi hukukun işidir. Tabipler Birliği, Türk tabiplerini temsil eder noktada değildir. Böyle bir açıklamayı yapmaya hakkı yoktur. Büyük yanlış yapmıştır. Gereken de hukuk önünde yerine getirilecektir” dedi.



Tek kelimeyle ‘hainlik’



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin açıklamasını “hainlik” olarak niteledi. Yapılan açıklamanın ifade özgürlüğüyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Çavuşoğlu, “Teröriste karşı verilen mücadele karşısında yapılan çıkış, ifade özgürlüğü değil bilakis terörü arkalamak, onlara arka çıkmak anlamına geliyor. Bunu zaten kınadık, kınamanın ötesinde ne söylenebilirse hepsini söylüyorum. Bu yapılan, tek kelimeyle bir hainliktir” diye konuştu.



CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ise, TTB’ye yönelik soruşturmanın ifade özgürlüğüne bir saldırı olduğunu iddia etti.