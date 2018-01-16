‘TL ile borçlanmak daha güvenli’

Ekonomi yönetimi tarafından döviz girdisi olmayan şirketlerin, döviz kredisi kullanmamasını öngören çalışma KOBİ’leri rahatlattı. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, TL ile borçlanmanın şirketler için daha emniyetli olacağını; böylelikle yatırımların aksamadan devam edeceğini dile getirdi.

Dolar ve Euro tarafındaki dalgalanmaların döviz kredisi kullanan firmaları belirsizlikle karşı karşıya bırakabileceğine dikkat çeken Özgenç, “Allah korusun bu firmalar doların birden bire 4 lirayı geçmesinin, Euro’nun 5 liraya gelmesinin altından kalkamaz” dedi.

BORÇLAR KATLANIR

Döviz artışlarının KOBİ’lerin borçlarını katlayabileceği ikazında bulunan Özgenç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diyelim ki ortada 10 bin dolarlık bir borç var. Bu 10 bin dolarlık borç dövizin yükselişi halinde esnaf ve KOBİ’lerin belini büker. Şu anda 30 ila 40 bin lira olan borç yönetilemez seviyelere gelir. Onun için şirketlerin TL ile borçlanmalarının, kredi kullanmalarının önü açılmalı. Şüphesiz böyle bir adım ülkemizin yararına olur, döviz riskine karşı ekonomimizi ve irili ufaklı şirketlerimizi korur.“

KGF KOBİ’LERE NEFES ALDIRDI

Kredi Garanti Fonu’na (KGF) da temas eden Özgenç, “Krediye erişimi kolaylaştıran fon sayesinde girişimciler nefes aldı. 2 milyon 500 bini geçen işletme adedi, 100 milyar doları gören ihracatı ile KOBİ’lerin üretime ve ticarete katkısı arttı” diye konuştu.

Fonun 400 bin KOBİ’yi olumlu etkilediğini aktaran Özgenç, uygulamanın devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Özgenç, ayrıca her sene 200 bin KOBİ’ye destek verilmesini talep etti.

HİBELER TAKİP EDİLMELİ

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) hibelerine değinen Özgenç, kuruma “Siz, siz olun teşviklerin, parasal yardımların takipçisi olun” uyarısını yaparak KOSGEB yönetimine şu tavsiyelerde bulundu: “50 bin lira hibe vermek faydalı. Ama bunun kimlere verildiği, nerelerde kullanıldığı önemli. Örneğin Ayşe Hanım’a 50 bin lira verildi. Ama bu 50 bin lira ile ne yapıldı? Ev veya otomobil kredileri mi kapatıldı, borçlar mı ödendi? Burada KOSGEB devreye girmeli. Kurumun çalışanları, sahaya inerek hibelerin nereye gittiğini araştırmalı.”

Her şeye rağmen desteğe ihtiyaçları var

-KOBİ’lerin imalat sanayii gibi orta ve düşük teknolojideki payı da artıyor. Girişimlerin yüzde 60’ı düşük teknoloji ile çalışıyor.

-KOBİ’ler, toplam istihdamın yüzde 78’ini, toplam katma değerin yüzde 55’ini, toplam satışların yüzde 65,5’ini, toplam yatırımların yüzde 50’sini, toplam ihracatın yüzde 60,1’ini, toplam kredilerin yüzde 24’ünü karşılıyor.

-Hükümet, KOBİ’lerin ekonomideki yerini ve önemini arttırmak amacıyla peş peşe teşvik paketleri açıklıyor. Bu paketlerin son örneği girişimlere sunulan 1 milyon liralık kaynak.