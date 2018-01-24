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TKİ’de tartışmalı atama gündeme oturdu

FETÖ bağlantılı olduğu öne sürülen firmalara ihaleler vermekte ısrar eden, sorumluluğundaki sahalardaki kaçak madencilik faaliyetlerini ve sayısız ölümlü kazaları gözlerini yumarak seyreden Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nda (TKİ) ilginç gelişmeler yaşanıyor.

24 Ocak 2018 Çarşamba 04:02
TKİ’de tartışmalı atama gündeme oturdu

SELİM YAZICI / ANKARAMaden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından Şırnak - Cudi Dağı bölgesindeki İR – 2505 ruhsat numaralı asfaltit maden sahasının işletme ruhsatı durdurulmasına rağmen bu sahayı hem de yönetim kurulu kararı olmadan ihale ederek büyük bir garabete imza atan, FETÖ bağlantılı olduğu öne sürülen firmalara ihaleler vermekte ısrar eden, sorumluluğundaki sahalardaki kaçak madencilik faaliyetlerini ve sayısız ölümlü kazaları gözlerini yumarak seyreden Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nda (TKİ) ilginç gelişmeler yaşanıyor.

KENDİ İCRAATLARINI KENDİLERİ Mİ İNCELEYECEK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın talimatıyla geçtiğimiz Cuma akşamı görevlerinden alınan ve müşavir kadrosuna kaydırılarak kızağa çekildikleri konuşulan 11 daire başkanı ve 5 genel müdür yardımcısının TKİ Yönetim Kurulu’nun pazartesi günü düzenlediği toplantıda kurum müfettişliklerine getirildikleri öğrenildi. Bu bürokratların kurum müfettişi yapılmaları ile kendi dönemlerindeki icraatları nasıl inceleyecekleri ve kendi yerlerine gelen yeni isimlerle uyumlu bir çalışma sergileyip sergilemeyecekleri kuşkusu ortaya çıkarken, görevden alınan isimlerin son anda böyle bir makama nasıl getirildikleri merak konusu oldu.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 04:02
  1. Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM)
  2. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
  3. TKİ Yönetim Kurulu
  4. FETÖ
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