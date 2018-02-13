TKDK yatırımcılara 3 yılda 5 milyar lira hibe edecek

Kalender, kurumun 2007 yılından beri Avrupa Birliği (AB) desteğiyle kırsal bölgelerde yatırımcılara kalkınma hibeleri sağladığını söyledi.

Türkiye genelinde 42 ilde kuruma bağlı koordinatörlüğün faaliyet gösterdiğini ifade eden Kalender, et işletmelerinden süt işletmelerine, yumurtadan tavukçuluğa kadar birçok farklı sektörde farklı oranlarda hibe dağıttıklarını belirtti.

Kalender, Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı’nın (IPARD) birinci döneminde 11 bin projeyle yapılan 7 milyar liralık yatırımla 60 bin kişiye istihdam oluşturduklarını vurguladı. Hibe ve desteklerle kırsaldaki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine çalıştıklarını anlatan Kalender, yatırım yapmak isteyen girişimciye her türlü olanağı sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.