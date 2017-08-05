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TKDK 200 personel alacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, merkez ve taşra birimlerine 184 Uzman, 8 Denetçi, 1 Mütercim ve 7 Destek Personeli olmak üzere toplam 200 personel alıyor.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:53
TKDK 200 personel alacak

TKDK merkez ve taşra birimlerine 184 Uzman, 8 Denetçi, 1 Mütercim ve 7 Destek Personeli olmak üzere toplam 200 personel alınmasına yönelik Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavı 10 Eylül 2017 Pazar günü yapılacak. 

Söz konusu sınava başta Kurum merkezi olmak üzere Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ardahan, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Karaman, Kars, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Yozgat İl Koordinatörlüklerine ziraat, gıda, su ürünleri, inşaat, elektrik-elektronik, makine, endüstri mühendislikleri, iktisadi ve idari bilimler, veteriner, hukuk fakülteleri ve mütercim tercümanlık bölümleri mezunları başvurabilecekler.

Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını 5-9  Ağustos 2017 tarihleri arasında http://www.tkdk.gov.tr internet adresinden yapabilir. 

Habertürk

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 16:53
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