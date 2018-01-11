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Tıynetleri hiç değişmedi!

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 28 Şubat davasının 96'ncı celsesi de “Türban” tartışması ile geçti.

11 Ocak 2018 Perşembe 03:48
Tıynetleri hiç değişmedi!

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 28 Şubat davasının 96'ncı celsesi de “Türban” tartışması ile geçti. Savunma avukatlarının, “Türban” ile FETÖ’cü sanıkların algı operasyonu için giydikleri “Hero” yazılı tişörtleri bir tutması gerginliğe neden oldu. 28 Şubat davasının halen görevde olan sanıklarından İhsan Tavazar, şu ana kadar dinlenen tüm sanıklar gibi oda FETÖ’den tutuklu savcı Mustafa bilgiliyi suçlayarak kendini savundu. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen sanıklardan Mustafa Hakan Vural, Batı Çalışma Gurubu’nda (BÇG) görevlendirildiğini itiraf etti.

Dönemin Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri de tüm sanıklar gibi İddianame savcısı FETÖ’cü Mustafa Bilgili’yi suçlayarak kendisini savundu. Türkeri, “FETÖ'den tutuklu savcı Mustafa Bilgili'nin intikam duygusuyla hazırladığı iddianame ile verilen mütalaa esas alınıyor” diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti. Türkeri'nin Avukatı Aykanat Kaçmaz da müvekkilini savunurken FETÖ’cü sanıkların algı operasyonu yapmak için giydikleri “Hero” (Kahraman) yazılı tişörtleri bir tutunca mahkeme salonunda tartışmalara neden oldu. Kaçmaz, Türban yasağının 28 Şubat'la ilgisi bulunmadığını, ancak günün ve dönemin şartlarına göre bazı kıyafetlerin yasaklanabileceğini iddia etti. Avukat Kaçmaz, başörtüsü ile "hero" yazılı tişörtü karşılaştırarak örnek verince, mağdur müşteki avukatlarının tepkisi ile karşılaştı. Müşteki avukatları, "Vatanseverlerle, vatan hainlerini birbirine karıştırmayın" diyerek tepki gösterdi.

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 03:48
  1. Batı Çalışma Gurubu
  2. 28 Şubat davası
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