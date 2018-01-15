Titiev'in ailesi Çeçenistan'dan kaçtı

Tutuklu insan hakları aktivisti Oyub Titiev'in ailesi Çeçen güvenlik güçleri tarafından tehdit edildikleri gerekçesiyle Çeçenistan'ı terketti.

Titiev tutuklandıktan sonra Çeçen polisi evine gelerek Titiev'in oğlu Bekhan ve erkek kardeşi Yakub'u aramış, onları bulamayınca evde bulunan herkesi dışarı atarak kapıyı mühürlemişti.

Euronews'in aktardığına göre Titiev'in avukatı Pyotr Zaikin, Bekhan ve Yakub Titiev'in can güvenliklerini sağlamak için Çeçenistan'dan ayrıldıklarını belirtti:

"Bana göre bu tehditler son derece ciddi çünkü OyubTitiev'in yakınlarını bulma yönünde girişimler oldu. Polis evine gelerek, akrabalarını ziyaret ederek ailesinden erkekleri bulmaya çalıştı."

Oyub Titiev, 9 Ocak'ta arabasında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Ancak Rus Memorial İnsan Hakları Merkezi'nin Çeçenistan Ofisi Yöneticisi Titiev'in iş arkadaşları Titiev'e tuzak kurulduğundan şüpheleniyor:

"Oyub Titiev'i tanıyoruz. O çok ahlaklı bir insan. İslam dininin kuralarına göre yaşıyor. İçki, sigara içmez, uyuşturucu kullanmaz. Onun yanında uyuşturucunun lafı bile ağza alınamaz."