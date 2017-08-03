Tita Gümüşhanespor yolunda

Kulübün daha önce anlaşmaya vardığı 36 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu Tita, bugün Trabzon’a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Oyuncunun kontrollerinde problem çıkmaması halinde resmi sözleşmeye imza atacak.

Gümüşhanespor’un anlaşmaya vardığı Tita, geçen sezon TFF 1. Lig’de Mersin İdmanyurdu ile 30 maça çıktı. 30 maçın 30’unda da ilk 11’de yer alıp 2 bin 510 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu takımına 3 de gol kaydetti.

Gümüşhanespor’un Mert Nobre ile ilgili de transfer araştırmalarına devam ettiği belirtiliyor.