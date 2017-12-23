TİSK, asgari ücret teklifinde güncelleme istiyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türk-İş’in asgari ücret teklifine ilişkin, “Türk-İş’in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil” açıklaması yapıldı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu işveren heyeti sözcüsü Akansel Koç, “Bütün hesaplamalar enflasyona göre yapılıyor. 2018’in enflasyon hedefi yüzde 7. Bu hesaba göre bakıyoruz, gelecek yıl 100 TL’lik asgari ücret desteği verilmeyeceği için şu anda bile asgari ücrete 100 TL yük geldi. Yani işverenlerin maliyet artışı şimdiden enflasyonu buldu ve yüzde 6’ya yükseldi. Ücret artışı yapılırken bu da dikkate alınmalı, aksi sıkıntı doğurur” diye konuşmuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılında geçerli olacak ve yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarına devam ederken Türk-İş asgari ücret için taleplerinin 1,893 TL olduğunu açıklamıştı.