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Tırtılların istila ettiği sokakta 4 gündür korku ile yaşıyorlar

Kocaeli’nin Körfez ilçesin tırtılların istila ettiği mahallede, çocuklarını sokakta oynatamayan ve pencere açamaz hale gelen vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:29
Tırtılların istila ettiği sokakta 4 gündür korku ile yaşıyorlar

Körfez Kuzey Mahallesi Bülbül Sokak’ta bulunan ağaçları istila eden tırtıllar, sokak üzerinde bulan evlerin duvarlarını da sardılar. Sayıları giderek artan tırtıllar, vatandaşların evlerine girmeye başladı. Tırtılların istila ettiği sokakta yaşayanlar ise korkuları yüzünden çocuklarını dışarı çıkaramazken pencere ve kapılarını da açmaya çekindiklerini dile getirdiler. İstilanın yaşandığı alanda yaşayan çocuklar ise ağaçlardan tırtıl düşecek korkusuyla dışarıda oynayamadıklarını söylediler. İstiladan bir an önce kurtulmayı isteyen mahalle sakinleri, yetkililerden ilaçlama konusunda yardım istediler.

Durumun giderek kötü bir hal altığını söyleyen mahalle sakini Şaban Karslı, "Bütün bu sokağın adı Bülbül Sokak, bundan sonra herhalde tırtıl sokak olacak. Evlerimiz tırtıldan geçilmiyor. 4 gündür bu şekilde. Körfez genelinde var. Benim meyve ağaçlarım da gitti. Erik ağacım gitti. Vatandaş’a bu çiledir başka bir şey değildir. Çoluk çocuk tırtıllardan korkuyor, eve girip çıkamıyor. Pencereleri açamıyoruz" dedi.

Aynı mahallede yaşayan Nevin Karslı ise ," Her yer tırtıl dolu. Sabahtan kalktım balkonu yıkadım. Çocuklar çıkamıyor dışarıya. Torunum içeride bahçede oynuyorlardı. Şimdi tırtıl başların düşüyor diye oynayamıyorlar. Çamaşır asamıyorum. Ağaçlardan dolayı bunlar giderekarttı. 4-5 gündür tırtıllar ile uğraşıyoruz" diye konuştu.

Mahalledeki çocuklar ise tırtıllar yüzünden dışarıda oyun oynayamadıklarını, üzerilerine tırtıl düşecek korkusu ile dışarıya çıkamadıklarını söylediler.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:29
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