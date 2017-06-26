Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tırnaklarınıza dikkatli bakın!

Karaciğerinizde bir sorun olduğunun habercisi olabilir. Eğer tırnaklarınız resimde görüldüğü gibi beyazsa bu hepatit veya başka bir karaciğer rahatsızlığının belirtisi olabilir.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:39
Tırnaklarınıza dikkatli bakın!

Kaşık tırnaklar

Yukarı doğru kıvrık ve yumuşak tırnaklar kaşık tırnak olarak adlandırılır ve anemi, karaciğer rahatsızlıkları, kalp hastalıkları ya da hipertirodizm habercisi olabilir.

Tırnak çentikleri

Tırnak çentikleri sedef hastalığı, egzama veya daha nadir olarak artrit veya alopesi (saç dökülmesi) belirtisi olabilir.

Sarı tırnaklar

Enfeksiyon veya daha ciddi bir rahatsızlık belirtisi olabilir. Ayrıca sarı tırnaklar bir mantar enfeksiyonuna da işaret ediyor olabilir. Tirod sorunları da tırnaklarınızın sararmasına sebep olabilir.

Yumru tırnak

Yumru şeklide veya yuvarlaklaşmış tırnaklar akciğer sorunlarına işaret eder.

Siyah tırnaklar

Tırnaklardaki siyah çizgiler koyu tenli insanlarda sık görülen bir durum olsa da, deriye kadar sirayet eden kararmalar, renk değişiklikleri melanom belirtisi olabilir ve biyopsi gerektirebilir.

İnce tırnaklar

"Jel tırnaklar" adı verilen bu yapı tırnaklara aşırı kimyasal uygulanmasından dolayı ortaya çıkabilir.

Tırnak çıkıntıları

Tırnaklarınızdaki dikey çıkıntılar endişe verici gibi görünebilir ancak uzmanlar bunun normal olduğunu ve endişelenecek bir durum olmadığını belirtiyor. Yaşlanmayla ortaya çıkması muhtemel normal bir durum.

Çatlak veya kırık tırnaklar

Tırnağınızın bir kısmı renk değiştirirse, çatlarsa veya kısmen kırılıp koparsa bu tırnak mantarına işaret eder.

Tırnaklardaki beyaz noktalar

Uzmanlar bu noktaların kalıtımsal, yaralanma sonucu, ağır manikür sonucu veya bilinmeyen başka sebeplerden kaynaklanabileceğini belirtiyor

Yatay çizgiler

Tırnak üzerindeki enlemesine, yatay çizgiler aynı şekilde zararsız olmayabilir. "Beau çizgileri" adı verilen bu çentikler ve çöküntüler yüksek ateşe sebep olan bir rahatsızlık veya diyabet ya da çinko yetmezliği belirtisi olabilir.

Tırnağın altında kan toplanması

O bölgede bir yaralanma olduğunun işareti. Belki çekiçle tırnağınıza vurdunuz belki de sehpaya çarptınız. Buz koymanız kafi gelecektir.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:39
  1. Tırnak
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye yayılımcı diyordu fakat...
    1. Türkiye'ye yayılımcı diyordu fakat...
    2. Türk ordusuna karşı yakmaya..
    3. Türklerle Yahudi ve Yunanlıları akraba..
    4. Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi
    5. Siyonist İsrail, Suriye ordusunu vurdu!
    6. Esed rejimi Türkmendağını vuruyor
    7. Terör örgütü PKK sivilleri kaçırdı
    8. Fransa'nın yüzde 28'i esrarkeş
    9. Arnavutluk'a kızan Yunanistan,..
    10. DEAŞ, ABD devlet sitesini hackledi
    11. Bosna hersek şehitlerini anıyor
    12. Yunanistan'da "çöp krizi" sürüyor
    13. Fransa'dan çarpıcı Kırım kararı!
    14. 'Moskova'da bir Türk ölü bulundu'..
    15. O ülkede korkunç olay... Umre'den..
    16. Pereira'dan Fener'e ağır darbe
    17. Galatasaray'a müjde İngiltere'den geldi
    18. Küçük Efe dünyada fenomen oldu
    19. Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası..
    20. Başkan Vergili partililerle bayramlaştı
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Rusya'dan mesaj: Eğer Türkler isterse...
    Rusya'dan mesaj: Eğer Türkler isterse...