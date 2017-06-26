Tırnaklarınıza dikkatli bakın!

Kaşık tırnaklar



Yukarı doğru kıvrık ve yumuşak tırnaklar kaşık tırnak olarak adlandırılır ve anemi, karaciğer rahatsızlıkları, kalp hastalıkları ya da hipertirodizm habercisi olabilir.

Tırnak çentikleri



Tırnak çentikleri sedef hastalığı, egzama veya daha nadir olarak artrit veya alopesi (saç dökülmesi) belirtisi olabilir.

Sarı tırnaklar



Enfeksiyon veya daha ciddi bir rahatsızlık belirtisi olabilir. Ayrıca sarı tırnaklar bir mantar enfeksiyonuna da işaret ediyor olabilir. Tirod sorunları da tırnaklarınızın sararmasına sebep olabilir.

Yumru tırnak



Yumru şeklide veya yuvarlaklaşmış tırnaklar akciğer sorunlarına işaret eder.

Siyah tırnaklar



Tırnaklardaki siyah çizgiler koyu tenli insanlarda sık görülen bir durum olsa da, deriye kadar sirayet eden kararmalar, renk değişiklikleri melanom belirtisi olabilir ve biyopsi gerektirebilir.

İnce tırnaklar



"Jel tırnaklar" adı verilen bu yapı tırnaklara aşırı kimyasal uygulanmasından dolayı ortaya çıkabilir.

Tırnak çıkıntıları



Tırnaklarınızdaki dikey çıkıntılar endişe verici gibi görünebilir ancak uzmanlar bunun normal olduğunu ve endişelenecek bir durum olmadığını belirtiyor. Yaşlanmayla ortaya çıkması muhtemel normal bir durum.

Çatlak veya kırık tırnaklar



Tırnağınızın bir kısmı renk değiştirirse, çatlarsa veya kısmen kırılıp koparsa bu tırnak mantarına işaret eder.

Tırnaklardaki beyaz noktalar

Uzmanlar bu noktaların kalıtımsal, yaralanma sonucu, ağır manikür sonucu veya bilinmeyen başka sebeplerden kaynaklanabileceğini belirtiyor

Yatay çizgiler



Tırnak üzerindeki enlemesine, yatay çizgiler aynı şekilde zararsız olmayabilir. "Beau çizgileri" adı verilen bu çentikler ve çöküntüler yüksek ateşe sebep olan bir rahatsızlık veya diyabet ya da çinko yetmezliği belirtisi olabilir.

Tırnağın altında kan toplanması



O bölgede bir yaralanma olduğunun işareti. Belki çekiçle tırnağınıza vurdunuz belki de sehpaya çarptınız. Buz koymanız kafi gelecektir.