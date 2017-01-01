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Tırnak yeme alışkanlığı neden olur?

- Psikolojik sorunlar

- Stres

- Kaygı

- Yanlızlık

- Korku

- Hayal kırıklığı

Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?

Neem yağı

Bir pamuk yardımı ile neem yağını parmaklarınızın uçlarına sürün ve kurumasını bekleyin. Eğer bilinçsizce tırnaklarınızı yeme alışkanlığınız varsa neem yağının acı tadı sizi bu alışkanlığınızdan vazgeçirecektir.

Sarımsak

Bir diş sarımsağı soyun ve parmak uçlarınıza sürün. Birkaç dakika beklettikten sonra yıkayın. Sarımsak tadı sizi tırnak yeme huyunuzdan vazgeçirecektir. Ayrıca bir pamuğa sarımsak yağı dökerek parmak uçlarınıza da sürebilirsiniz.

Acı kabak

Bir acı kabağı 3-4 parçaya ayırın. Kestiğiniz parçaları blendera atarak iyice çekin. Ardından bir süzgeç yardımı ile kabağın suyunu süzün. Daha sonra bu suyu parmak uçlarınıza sürün ve kurumaya bırakın. Kabağın acı tadı tırnak yemenizi engelleyecektir.

Parlatıcı

Eğer bilinçsizce tırnaklarınızı yiyorsanız parlatıcının kötü tadı sizi bu huyunuzdan vazgeçirecektir.

Tırnaklarınızı kısa tutun

Tırnak yemeyi durdurmanın bir başka yolu da fazla uzamasına izin vermeden tırnaklarınızı kesmektir. Özellikle tırnaklarınızı kısa tutun. Tırnaklarınızı kestikten sonrada yukarıdaki yöntemleri denemeye devam edebilirsiniz.

Yapay tırnak kullanın

Takma tırnak kullanmak bu kötü huyunuzdan vazgeçmenizi sağlayacaktır. Yapay tırnakların parmağınızdan düşme riskini azaltmak için doğru boyutu tercih edin.

Eldiven giyinin

Eldivenler bir bariyer görevi yaparak tırnak yemenin önüne geçmektedir.

Yara bandı yapıştırın

Yara bandını gün boyunca parmağınıza yapışık olarak bekletin. Daha sonra geceleri çıkartarak ellerinizi güzelce yıkayın.

Dikkatinizi dağıtacak hobiler bulun

Ellerinizi bir işle meşgul ederseniz bu alışkanlığı bırakabilirsiniz. (Örgü, resim, müzik)

Sakız çiğneyin



Sakız çiğnemek ve şeker emmek sizi bu alışkanlıktan vazgeçirebilir.

Uyarı: Tüm bu uygulamalara rağmen tırnak yeme alışkanlığınızdan vazgeçemiyorsanız mutlaka doktora gidin. Bu durum obsesif-kompulsif bozuklukların yada depresyon gibi büyük bir sorunun belirtisi olabilir.