Cloudflare

Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?

Tıpta onychophagia adıyla bilinen tırnak yeme alışkanlığı, çocuklarda ve yetişkinlerde yaygın olarak görülen bir alışkanlıktır.

Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?
Eklenme: 01 Ocak 2017, 12:40
Bu haber 3.838 kez okundu

Tırnak yeme alışkanlığı neden olur?

- Psikolojik sorunlar

- Stres

- Kaygı

- Yanlızlık

- Korku

- Hayal kırıklığı

Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?

Neem yağı

Bir pamuk yardımı ile neem yağını parmaklarınızın uçlarına sürün ve kurumasını bekleyin. Eğer bilinçsizce tırnaklarınızı yeme alışkanlığınız varsa neem yağının acı tadı sizi bu alışkanlığınızdan vazgeçirecektir.

Sarımsak

Bir diş sarımsağı soyun ve parmak uçlarınıza sürün. Birkaç dakika beklettikten sonra yıkayın. Sarımsak tadı sizi tırnak yeme huyunuzdan vazgeçirecektir. Ayrıca bir pamuğa sarımsak yağı dökerek parmak uçlarınıza da sürebilirsiniz.

Acı kabak

Bir acı kabağı 3-4 parçaya ayırın. Kestiğiniz parçaları blendera atarak iyice çekin. Ardından bir süzgeç yardımı ile kabağın suyunu süzün. Daha sonra bu suyu parmak uçlarınıza sürün ve kurumaya bırakın. Kabağın acı tadı tırnak yemenizi engelleyecektir.

Parlatıcı

Eğer bilinçsizce tırnaklarınızı yiyorsanız parlatıcının kötü tadı sizi bu huyunuzdan vazgeçirecektir.

Tırnaklarınızı kısa tutun

Tırnak yemeyi durdurmanın bir başka yolu da fazla uzamasına izin vermeden tırnaklarınızı kesmektir. Özellikle tırnaklarınızı kısa tutun. Tırnaklarınızı kestikten sonrada yukarıdaki yöntemleri denemeye devam edebilirsiniz.

Yapay tırnak kullanın

Takma tırnak kullanmak bu kötü huyunuzdan vazgeçmenizi sağlayacaktır. Yapay tırnakların parmağınızdan düşme riskini azaltmak için doğru boyutu tercih edin.

Eldiven giyinin

Eldivenler bir bariyer görevi yaparak tırnak yemenin önüne geçmektedir.

Yara bandı yapıştırın

Yara bandını gün boyunca parmağınıza yapışık olarak bekletin. Daha sonra geceleri çıkartarak ellerinizi güzelce yıkayın.

Dikkatinizi dağıtacak hobiler bulun

Ellerinizi bir işle meşgul ederseniz bu alışkanlığı bırakabilirsiniz. (Örgü, resim, müzik)

Sakız çiğneyin

Sakız çiğnemek ve şeker emmek sizi bu alışkanlıktan vazgeçirebilir.

Uyarı: Tüm bu uygulamalara rağmen tırnak yeme alışkanlığınızdan vazgeçemiyorsanız mutlaka doktora gidin. Bu durum obsesif-kompulsif bozuklukların yada depresyon gibi büyük bir sorunun belirtisi olabilir.

 
EtiketleronychophagiaTırnak yeme alışkanlığı neden olur?Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?Tırnak yeme alışkanlığı
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Saldırının ardından provokasyonlar başladı!
  • Azerbaycan’dan Türkiye mesajı: Son derece öfkeliyiz!
  • Reina'nın sahibi herkesi şoke eden o iddiayı yalanladı!
  • TSK'dan Ortaköy saldırısıyla ilgli flaş açıklama!
  • Elektrik kesintisinde terör şüphesi
  • Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Amaçlarına ulaşamayacaklar
  • Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş 'terör saldırısı' açıklaması
  • Herkesin merak ettiği o anın görüntüsü ortaya çıktı! Elbiselerini değiştirip…
  • Putin'den Erdoğan'a telefon: Ortak şekilde cevap vereceğiz!
  • Kurtulmuş: Büyük Türkiye istemiyorlar
  • Erdoğan'dan terör saldırısına ilişkin ilk açıklama
  • Acun Ilıcalı'nın meşhur ettiği isim polisin elinden kaçmaya çalıştı!
  • Ortaköy'de gece kulübünün sahibi saldırı olacağını biliyormuş
  • Yılbaşındaki 'noel baba'lı saldırı FETÖ dizisindeki sahneyi hatırlattı
  • İstanbul’daki terör saldırısını dünya böyle gördü
  • Amberin Zaman'dan 'teröristlere dokunulmasın' tweeti!
  • Gazinocu çocuğu Mehmet Aslan'dan Erdoğan'a hakaret!
  • Obama'dan tuhaf 'saldırı' açıklaması
  • Bakan Soylu: Salgırgan içeriye silahla tarayarak girmiş
  • Provokatör ve teröristleri siber ihbar hattından Emniyet'e bildirin!
  • Terör örgütü DAEŞ'e darbe! Sınırda yakalandı
  • "Fetullah Hoca'nın selamı var, seni uyarıyoruz"
  • Görmez: Mekanın farkı yok, hedef millettir!
  • Günün âyet ve hadisi
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Panik atak nasıl tedavi edilir?Panik atak nasıl tedavi edilir?

Nedeni belirlenemeyen yoğun bir kaygıyla başlayan panik ataklar sırasında kalp…

﻿Dil paslanmasının nedenleri nelerdir?﻿Dil paslanmasının nedenleri nelerdir?

Dil paslanması neden olur? Detayları haberimizde!

Ölü doğuma yol açan etmenler nelerdir?Ölü doğuma yol açan etmenler nelerdir?

Dünya üzerinde her yıl 3 milyon bebek doğmadan hayatını kaybetmektedir.…

Ses teli iltihaplanmasının belirtileri nelerdir?Ses teli iltihaplanmasının belirtileri nelerdir?

Ses telleri iltihabı genellikle kendiliğinden iyileşebilen, solunum zorluğuna yol açan…

Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?Tırnak yeme alışkanlığı nasıl bırakılır?

Tıpta onychophagia adıyla bilinen tırnak yeme alışkanlığı, çocuklarda ve yetişkinlerde…

Kemik iltihaplanmaları neden olur?Kemik iltihaplanmaları neden olur?

Tıpta osteomiyelit adıyla bilinen kemik iltihaplanmaları genellikle 12 yaş altı…

Ayaklardaki hangi sorun, hangi hastalığın habercisi?Ayaklardaki hangi sorun, hangi hastalığın habercisi?

Ayaklarınız her zaman soğuk ya da kaşınıyor mu? Tırnaklarınızın renginde…

Osteoartrit nedir? Nasıl tedavi edilir?Osteoartrit nedir? Nasıl tedavi edilir?

Halk arasında ‘eklemlerin aşınması’ veya ‘kireçlenmesi’ olarak bilinen ostoartrit, genellikle…

Orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir?Orta kulak iltihabı belirtileri nelerdir?

Kulakta dolgunluk hissi, yüksek ateş, ishal, işitme sorunları, geçici sağırlık,…