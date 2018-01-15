Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tırmandığı kayada mahsur kaldı

Oltu ilçesinde tırmandığı 50 metrelik kayada mahsur kalan 17 yaşındaki Tayfur Yılmaz, itfaiye ekipleri tarafından 2 saat sonra kurtarıldı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:08
Tırmandığı kayada mahsur kaldı

Oltu’nun Gökçedere Mahallesi'nde oturan Tayfur Yılmaz, arkadaşları ile birlikte dün yürüyüşe çıktı. Mahalleden 2.5 km uzaklıktaki 'Tekeli Taş' olarak bilinen 150 metrelik kayalık alana gitti. Tayfur Yılmaz, arkadaşlarına kendisinin dik kayaya tırmanabileceğini söyledi. Arkadaşlarının uyarısına rağmen keçi gibi kayaya tırmanmaya başlayan Tayfur Yılmaz, yaklaşık 50 metre çıktıktan sonra durdu. Korktuğu için ilerleyemediğini belirten Tayfur Yılmaz, arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine ekipler, sevk edildi. Gelen itfaiye erleri, merdiven ile Tayfur Yılmaz'ı mahsur kaldığı kayadan 2 saat sonra kurtararak indirdi. Kurtarılma anını cep telefonu ile görüntüleyen Yılmaz'ın arkadaşları, "Kayayı görünce 'bize buraya tırmanırım' dedi. Biz de 'saçmalama tırmanamazsın' deyince, 'tırmanayım da görün deyip' çıkmaya başladı. İlerledikten sonra korkunca itfaiyeyi aradık" dedi.

Görüntülenme anında arkadaşları, "Sen bir daha dağa çık göstereceğim, dağı taşı. Ünlü olacaksın" derken, oldukça tehlikeli bir bölgede olan Tayfur Yılmaz'ın ise gülerek "Ünlü olacağım" diyerek gülmesi şaşırttı. 

Erzurum Büyükşehir Oltu İtfaiye Amiri Avni Öztaş, "Gelen ihbarı değerlendirdik. Gittiğimizde çocuk kayada mahsur kalmıştı. Merdiven uzatarak kayadan indirdik. Çok tehlikeli biryerdeydi. Hava sert ve soğuktu. Biraz daha geç kalınsa soğuktan donma tehlikesi de olabilirdi. Tayfur Yılmaz'ı sağ salim indirmeyi başardık" diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 11:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arjen Robben'in Beşiktaş korkusu
    1. Arjen Robben'in Beşiktaş korkusu
    2. Mahmud Abbas açıkladı: O ülke para..
    3. Vatan Şaşmaz soruşturmasında sıcak..
    4. SONAR'dan akıllara zarar seçim anketi
    5. Sow'dan çarpıcı çıkış: Fenerbahçe..
    6. Suriye'den ABD'ye sert tepki: Küstahça..
    7. 'Suç makinesi' diyorlardı... Kadın..
    8. İki ülke arasında çatışma, 4 asker öldü
    9. Bir ülkeden daha referandum hamlesi
    10. Arda Turan'dan Galatasaray ve Fatih..
    11. Hükümetten ABD'ye çok sert tepki!
    12. Hükümet düğmeye bastı! 'Çok büyük..
    13. İlk kazma vuruldu, çalışmalar başladı
    14. Ve Soldado'ya talip çıktı
    15. Suç örgütüne dev operasyon
    16. Fenerbahçe'den yılın bombası Luis Nani..
    17. Dev transferde imzalar atıldı! İşte..
    18. Katar Emiri Ankara'ya geliyor
    19. FETÖ'cü 'abi ve 'abla'lara 21 ilde..
    20. Rusya'da okulda çıkan bıçaklı kavgada..
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti
    'Şer' ittifakına kötü haber! AK Parti ve MHP ezdi geçti