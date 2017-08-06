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TIR'la gece bir ilçeyi ayağa kaldırdı

Bursa'da yaşayan Zafer Taşdemir, kullandığı tır ile tartıştığı eniştesinin bulunduğu kahvehaneye girmeye çalıştı. Başarılı olamayınca tırı park halindeki araçların üzerine sürdü.

06 Ağustos 2017 Pazar 07:18
TIR'la gece bir ilçeyi ayağa kaldırdı

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Gemlik İlçesi Orhangazi Caddesi’nde meydana geldi. Zafer Taşdemir ile henüz ismi öğrenilemeyen eniştesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eniştesi, cadde üzerindeki kahvehaneye girerken, sinir krizi geçiren Zafer Taşdemir ise park halindeki tırının direksiyonuna geçti. Taşdemir, aracı eniştesinin bulunduğu kahvehaneye sürdü. Ancak araç, kahvenin üzerindeki dairenin balkonuna çarptı.

KAHVEHANEYE GİREMEDİ, ARAÇLARI EZDİ

Faciadan dönülürken, bu kez Taşdemir, direksiyonu cadde üzerinde, park halindeki araçların üzerine çevirdi. Caddede yürüyen vatandaşlar sağa sola kaçışırken, tırın çarptığı 10 araçta maddi hasar meydana geldi. Bir otomobilde bulunan 2 kişi ise sıkışarak yaralandı. 

Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarlaGemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

LİNÇ EDİLECEKTİ

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan tır şoförü Zafer Taşdemir, çevre sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Polisin uzaklaştırdığı Taşdemir, polis merkezine götürüldü.

O anlar ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 07:18
  1. Bursa TIR'la dehşet
  2. Zafer Taşdemir
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