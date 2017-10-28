Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TIR'ın içinden çıkan lüks araç herkesi şaşırttı

Rize'de durdurulan bir TIR'da, gümrük kaçağı lüks otomobil ele geçirildi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 17:11
TIR'ın içinden çıkan lüks araç herkesi şaşırttı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, önceden tespit edilen İstanbul plakalı TIR Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize sınırında durduruldu. TIR'da yapılan aramada, Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan ve ülkede kalma süresi geçmiş, evraklarında usulsüzlük tespit edilen Gürcistan plakalı lüks otomobil ele geçirildi. Araç, polisler tarafından Rize Gümrük Müdürlüğüne teslim edilirken TIR sürücüsü hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 17:11
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü
  2. Karadeniz Sahil Yolu
  3. Rize
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
    CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.10.2017
    Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...
    Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...
    Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...
    Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...