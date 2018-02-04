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TIR'ın dorsesindeki 8 ton cam yola saçıldı

Sivas'ta, TIR sürücüsü kavşaktan döndüğü sırada, dorsede yüklü 8 ton cam, iplerin kopmasıyla yola dökülerek, kırıldı.

04 Şubat 2018 Pazar 14:45
TIR'ın dorsesindeki 8 ton cam yola saçıldı

Olay, saat 10.30 sıralarında, Sivas- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Mersin'den Erzurum'a giden Murat S. yönetimindeki 55 LG 374 plakalı çekici ve 55 SC 701 dorse plakalı, cam yüklü TIR, kavşaktan döndüğü sırada camların bağlandığı ipler koptu. Dorsedeki 8 ton cam, yola saçılarak, kırıldı. Çevredekiler, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibi, yolda güvenlik önlemi aldı. Yola dağılan cam parçaları nedeniyle Sivas- Ankara yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ekipler, kendi imkanlarıyla yola saçılan camları temizlemeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen Karayolları'nın temizlik ekibinin iş makinesiyle yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yol, ulaşıma yeniden açıldı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 14:45
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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