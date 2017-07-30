TIR'ın çarptığı otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kılıç (64) idaresindeki 60 NN 458 plakalı çekici, 60 NN 459 dorse plakalı tır, önünde seyreden Şükrü Pamuk (57) idaresindeki 23 K 1593 plakalı otomobile çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak orta refüje fırladı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Şükrü Pamuk 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.