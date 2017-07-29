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Tırdan düşen iş makinesi ortalığı savaş alanına çevirdi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, tırın dorsesinden düşen kepçe, önüne kattığı 1 traktör ve kasası ile 6 aracı hurdaya çevirdi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:50
Tırdan düşen iş makinesi ortalığı savaş alanına çevirdi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi otogar yanında Debboylar mevkiindeki rampadan çıkmakta olan 34 HK 1082 plakalı tırın üzerinde bulunan kepçe, araçtan düşerek yokuş aşağı ilerledi. Yol boyunca park halinde duran araçları sürükleyen iş makinesi, 17 TP 873 plakalı traktör ve römorku, 17 TE 588 plakalı otomobil, 10 LL 839 plakalı kamyonet, 17 TH 076 plakalı otomobil, 17 TF 811 plakalı kamyon ile hareket halindeki Emrah Evin’in kullandığı 17 TC 560 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kepçenin bir anda üzerine geldiğini gördüğünü söyleyen Evin "Otogar önünden Debboylar mevkiinden Ezine yoluna çıkmak istedim. Yokuşu çıkmaya başladığımda önümde giden tırın üzerinden düşen iş makinesi üzerimize gelmeye başladı. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Bir aracı tamamen ezdi ve diğer aracı da önüne katarak gelmeye başladı. Şans eseri önüne kattığı araçlar benim aracıma çarpınca makine yön değiştirerek bu kez bir traktörün ve kasasının üzerinden geçerek bir başka araca çarptı. Bu araçları da önüne katan iş makinesi kamyona çarparak durabildi" dedi.

Traktör sürücüsü Hüseyin Aygün ise traktörü park edip yanından ayrıldıktan hemen sonra kazanın gerçekleştiğini ölümden kıl payı kurtulduğunu belirterek, "Saniyelerle ölmekten kurtuldum. Bir dakika geç kalsam araçların altında kalmıştım" ifadelerini kaydetti. 6 aracın hasar gördüğü kazada yaralanan olmadı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:50
  1. Çanakkale
  2. Çan
  3. Bayramiç
  4. Ezine
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