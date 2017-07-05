TIR’dan Amerika çıktı

MİT TIR’larının durdurulmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından yürütülen beşinci soruşturma tamamlandı. Aralarında TIR’ların durdurulduğu olay yerindeki Jandarma personelinden sorumlu 11 sivil FETÖ imamı ile Tuğgeneral Hamza Celepoğlu’nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Şüphelilerden 11’i hakkında daha önce kamu davası açıldığı öğrenilirken, 43 şüpheli hakkında ise ilk kez kamu davası açıldı.

DEFALARCA GÖRÜŞTÜLER

İddianamede en dikkat çeken ise eylemi organize eden sivil imamlardan ikisinin TIR’ların durdurulmasından sonra ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu ile yaptığı görüşmeler oldu. Sivil imamlardan öğretmen Bayram Andaç’ın TIR’ların durdurulmasından 1 gün sonra 20 Ocak 2014 saat 11.02’de ABD Büyükelçiliği’ni arayarak 48 saniye görüştüğü tespit edildi. Aynı gün 15.21’de 46 saniyelik bir görüşme daha gerçekleştiren Andaç’ın, 15.22’de ise ABD İstanbul Başkonsolosluğu’yla 36 saniyelik bir görüşme yaptığı belirlendi. 24 Ocak 09.04’te ABD Büyükelçiliğiyle 102 saniye görüşen Andaç’ın, son olarak 21 Şubat 2014’te saat 16.21’de Büyükelçilikle 101 saniyelik görüşme gerçekleştirdiği saptandı.

ELÇİLİK’TEN CEVAP BEKLENİYOR

MİT’e ait TIR’larda görev yapan MİT mensuplarını dinleyen Ankara Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Erdal Turna’nın imamı Muharrem Gözüküçük’ün de ABD Büyükelçiliğini aradığı iddianamede anlatıldı. Gözüküçük’ün ABD Büyükelçiliği ile 6 Mart 2014 tarihinde 11.48 ve 11.51’de olmak üzere toplam 188 saniye görüştüğü belirlendi. Başsavcılık, ABD Büyükelçiliği’ne yazı yazarak, söz konusu tarihlerde yapılan görüşmelerin kimlerle yapıldığı, konuşma içeriklerinin neler olduğunun tespit edilmesini talep etti.

KOZANLI İLE İRTİBATLI ÇIKTI

İddianamede olay yerine bizzat giderek eylemi organize eden sivil imamlardan ‘Ertuğrul’ kod isimli Bayram Andaç’ın, emniyet imamı “Kozanlı Ömer” kod adlı Osman Hilmi Özdil’le yoğun telefon irtibatı olduğu anlatıldı. Sivil imamların örgütsel irtibatı sağlamak amacıyla 1-19 Ocak 2014 tarihleri arasında patates hat kullandıkları, bu hatlarla sadece kendileri ve bölgedeki FETÖ üyesi jandarma personeliyle haberleştikleri tespit edildi. İddianameye göre, TIR’ların durdurulması eylemi Tuğgeneral Hamza Celepoğlu’ndan da sorumlu imam Halil kod isimli Hamza Ali Ece, Bayram Andaç, Mehmet Cevher Koyuncu, Muharrem Gözüküçük ve Abdülkadir Akçay tarafından yürütüldü.

Talimat Gülen’den

Soruşturma kapsamında bir gizli tanığında ifadesi alındı. Gizli tanık ifadesinde MİT TIR’larının durdurulma talimatının FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından bizzat verildiğini anlattı. Gizli tanık, Gülen tarafından “TIR’ların geçişine asla izin verilmemesi için her türlü çalışmanın yapılması” talimatı verildiğini aktardı.

Gizli tanık ifadesinde Gülen’in, TIR’ların durdurulduktan sonra yüklerinin boşaltılarak görüntülerinin, olay yerine çağırılan basın mensuplarına çarşaf çarşaf yayınlatılmasını istediğini belirtti. Gizli tanık, talimatın ise bizzat Türkiye Kara Kuvvetleri imamı tarafından Gülen’le yüz yüze görüşülerek alındığını savcılıkla paylaştı.

Uluslararası operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, geçen hafta içinde ABD Büyükelçiliğine bir yazı gönderdiğini aktaran Fidan, “Belirtilen tarihlerde hangi gerekçelerle Büyükelçilik ve Başkonsolosluğun arandığı, hangi nedenlerle görüşme yapıldığını sordum. Görüşme içeriğinin bildirilmesini istedim. Cevabını bekliyorum” diye konuştu. Başsavcı Fidan, şunları kaydetti: “FETÖ’nün yabancı istihbarat servisleriyle ortaklaşa gerçekleştirdiği ve gazeteciler vasıtasıyla ifşa edilen bu eylem, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ulusal güvenliğine yöneliktir. TIR’ların durdurulması, görüntülerin ifşa edilmesi, aynı amaca yönelik uluslararası bir operasyondur. Eylemin örgütsel amacı, FETÖ elebaşı talimatıyla Türkiye Cumhuriyeti Devletini terörle ilişkilendirerek uluslararası camiada zor durumda bırakmaktır. Siyasal amacı da 7 Haziran 2015 genel seçimlerini etkilemektir. TIR’ların durdurulmasıyla ilgili görüntüleri sevk eden şüphelilerin tespitine çalışılmaktadır.”

Görüntüleri veren araştırılıyor

Şüphelilerle ilgili çarpıcı bilgiler aktaran İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, hazırlanan iddianame haricinde devam eden bir soruşturma bulunduğunu söyledi. Fidan, “Aynı suç kapsamında Enis Berberoğlu, yargılama sonunda 25 yıl hapis cezası aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak olayla ilgili soruşturmamız çok yönlü devam ediyor. TIR’ların durdurulması eylemine katkıda bulunanlar, bu işe dahil olanlar, görüntüleri Berberoğlu’na temin eden kişi veya kişilere yönelik soruşturma devam etmektedir” ifadelerini kullandı. 7 Haziran 2015’teki genel seçimleri etkilemesi hedeflenen kayıtlar 27 Mayıs’ta Can Dündar’a verildi, 29 Mayıs’ta Cumhuriyet’te yayınlandı. Kılıçdaroğlu ise 18 Mayıs’ta ise Zaman’da Ekrem Dumanlı ile dikkat çekici bir görüşme yaptı.