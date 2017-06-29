Tırdaki saman balyaları alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi girişinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 BDU 06 plakalı tırın dorsesindeki saman balyaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Samanların yandığını fark eden tır sürücüsü, aracı yol kenarında park ettikten sonra itfaiyeye haber verdi. Suruç’tan giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.