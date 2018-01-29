Tıraş olduktan sonra hemen dışarı çıkan erkekler dikkat

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Bülent Halil Havza, gazetecilere yaptığı açıklamada soğuk kış günlerinde soğuk havanın yüz felcine neden olabileceğini söyledi. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Bülent Halil Havza, yüz felcinin birden çok nedeni olduğunu belirterek, “Bel parelesi dediğimiz yüz sinirinin, yüzün yarısında olan hareket kısıtlanması söz konusudur. İçinde bulunduğumuz kış aylarında soğuk havanın yüz felcine neden olabileceği düşünülerek bazı şeylere dikkat etmede çok büyük yarar var. Dışarı çıkarken atkı ve bere takılmalı. Islak banyolu dışarı çıkılmamalı. Araba camlarını mümkün olduğu kadar hava akımını aşırı derecede olmayacak şekilde ayarlanmalı. Özellikle erkeklerde tıraş olduktan 10-15 dakika dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Yüz ve baş bölgesinin aşırı derecede rüzgara maruz kalmaması. Ani ısı değişikliğine maruz kalınmamalı. Bu tür tedbirlerle soğuğa bağlı yüz felci hadiselerini ortadan kaldırıyoruz” dedi.

Soğuğa bağlı yüz felcinin iyileşmesinin mümkün olduğunu ifade eden Havza, “Soğuğa bağlı yüz felcinde genellikle iyileşme oranı çok yüksek. Yüzde 80-90 oranında iyileşme sağlanıyor. Hekime zamanında başvurulmuşsa. Kullanılan özel ilaçlar var. Kortizon gibi” diye konuştu.