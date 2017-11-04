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TIR şoförü ustalığını böyle konuşturdu

Dönülmesi çok zor yerden U dönüşü yapan bir TIR şoförünün görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni görüyor.

04 Kasım 2017 Cumartesi 22:13
Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 22:13
  1. TIR şoförü
  2. Usta TIR şoförü
  3. tır dönmesi
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