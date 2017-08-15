TIR, karayolunu ulaşıma kapattı
Ünye-Akkuş karayolunda sürücüsü virajı alamayan TIR, şarampole çıktı. TIR'ın kapattığı yol yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma açıldı.15 Ağustos 2017 Salı 19:07
Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Ordu'da Ünye'den Akkuş yönüne giden TIR'ın sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince virajı alamadı. Aracın önü yolun dışına çıkarken, arka kısmı da yolu kapattı.
Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 2 saat sonra yol ulaşıma açıldı.