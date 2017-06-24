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TIR ile otomobil çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti

Erzincan’da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 21:39
TIR ile otomobil çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti

Erzincan'da önünde giden TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Bu sırada Erzincan’dan karayolu ile baba ocağı olan Refahiye İlçesi'ne bağlı Kayı Köyü'ne gitmek için yola çıkan Başbakan Yıldırım, kazayı görünce konvoyu durdurup yetkililerden bilgi aldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Erzincan- Sivas karayolunun 54 kilometresindeki Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Erzincan yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 FH 869 plakalı otomobil, önünde giden Serkan Göl yönetimindeki 76 AJ 133 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan İdris Ayhan, Mecit Düzgün, Necmettin Düzgün ile Tuncay Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetti, Resul Faruk Ayhan ise ağır yaralandı.

YARALIYA BAŞBAKAN YILDIRIM'IN DOKTORU MÜDAHALE ETTİ

Başbakan Yıldırım, memleketi Erzincan’da vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra karayolu ile baba ocağı olan Refahiye İlçesi'ne bağlı Kayı Köyü'ne doğru giderken, kazayı görüp konvoyu durdurdu. Makam aracından inen Başbakan Binali Yıldırım, kaza yapan otomobilin yanına giderek yetkililerden bilgi aldı. Yaralı Resul Faruk Ayhan'a Başbakan Binali Yıldırım’ın doktoru ve konvoydaki sağlık ekipleri müdahale etti. Başbakan Yıldırım'ın oldukça üzgün olduğu görüldü.

Ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Resul Faruk Ayhan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 21:39
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