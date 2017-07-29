Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tır dorsesinden düşen kepçe, 6 aracı hurdaya çevirdi.



Alınan bilgiye göre, Remzi Çay'ın kullandığı tırın dorsesinin üzerinde bulunan kepçe, Debboylar mevkisindeki rampada henüz belirlenemeyen nedenle yerinden çıkıp düştü.

Tırdan düşen kepçe, park halindeki traktör ve römorkuna, otomobile, kamyonete, otomobile, kamyona ve hareket halindeki hafif ticari araca çarparak zarar verdi. Yaşanan olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatılırken çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile durumu görüntüledi.

Toplam 6 aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan olmadı.

Kaynak: AA