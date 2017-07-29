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Tır dorsesinden düşen kepçe 6 aracı hurdaya çevirdi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tır dorsesinden düşen kepçe, 6 aracı hurdaya çevirdi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:39
Tır dorsesinden düşen kepçe 6 aracı hurdaya çevirdi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tır dorsesinden düşen kepçe, 6 aracı hurdaya çevirdi.

Alınan bilgiye göre, Remzi Çay'ın kullandığı tırın dorsesinin üzerinde bulunan kepçe, Debboylar mevkisindeki rampada henüz belirlenemeyen nedenle yerinden çıkıp düştü.

Tırdan düşen kepçe, park halindeki traktör ve römorkuna, otomobile, kamyonete, otomobile, kamyona ve hareket halindeki hafif ticari araca çarparak zarar verdi. Yaşanan olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatılırken çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile durumu görüntüledi.

Toplam 6 aracın hurdaya döndüğü kazada yaralanan olmadı. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:39
  1. Çanakkale
  2. Çan
  3. Bayramiç
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