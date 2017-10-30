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TIR dorsesinden 147 göçmen çıktı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Pakistan ve Afgan uyruklu 147 göçmen yakalandı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 08:29
TIR dorsesinden 147 göçmen çıktı

Tosya’da Pakistan ve Afgan uyruklu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 147 göçmen yakalandı. Türkiye’ye yasadışı yollarla Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinden giriş yapan göçmenler İstanbul’a gitmek için yola çıktıları ve kaçak yollarla Avrupa ülkelerine gitmek istedikleri öğrenildi.

D-100 karayolunda bir TIR içinde mültecilerin olduğu ihbarı yapıldı. Harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekibi ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları 06 FY 22.. plakalı TIR’ı polis kontrol noktasında durdurarak, kaçak göçmenleri yakaladı. Kadın, çocuk ve erkeklerden oluşan yaklaşık 147 kişilik Pakistan ve Afganlı kaçak mülteciler, Tosya İlçe Emniyet güçleri tarafından Spor salonunda misafir edildi.

Mültecileri taşıyan TIR şoförü ve 3 kişi ise ifadeleri alınmak üzere Tosya Cumhuriyet Savcılığına götürüldü.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 08:29
  1. Kastamonu
  2. Pakistan
  3. Türkiye
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