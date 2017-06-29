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TIR bir aileyi ezdi!

Önündeki otomobil yaya geçidinde bir anda durunca şoförünün ani bir manevrayla yol kenarına döndürdüğü TIR, bir aileyi ezdi.

29 Haziran 2017 Perşembe 19:21
Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 19:21
  1. tır
  2. kaza
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