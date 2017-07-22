Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tır, Adana otoyolunda alev alev yandı

Adana’da otoyolda hareket halinde olan bir tır alev alev yanmaya başladı. Kendini araçtan dışarı atan şoför canını zor kurtardı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:31
Tır, Adana otoyolunda alev alev yandı

Edinilen bilgilere göre, şoförün ismi öğrenilemeyen hareket halindeki tır, Osmaniye-Adana otoyolunda Yılan Kale mevkiinde bugün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Tır şoförü, aracın alevler içinde kalması üzerine durdurduğu araçtan inerek canını zor kurtardı. Hemen itfaiyeyi arayan sürücü, çaresizce beklemeye başladı. İtfaiye ekipleri ise kısa sürede olay yerine gelerek tırda çıkan yangına müdahale etti. Yangın, kontrol altına alınırken tırın ön tarafı tamamen yandı.

Yangın nedeniyle otoyolda uzun kuyruklar oluştu. Yangının söndürülmesiyle otoyol kontrollü bir şekilde trafiği açıldı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:31
  1. Adana
  2. Osmaniye
  3. Yangın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektörlerden Mesaj Var
    1. Rektörlerden Mesaj Var
    2. HDP’ten kalleş tehdit: Tüm toplumsal..
    3. Şehir Artık Dragos'ta Dev Kampüste
    4. FETÖ'cüler kapı kapı geziyor!
    5. Sadece Eğitim Değil Değer De Verir..
    6. Şoke eden olay! Bakan ölümden döndü
    7. Saadet Partisi'nden Büyük Kudüs..
    8. Suudi Arabistan'dan hava saldırısı: 8..
    9. Yaz Spor Okulları’na rekor katılım
    10. Süper Lig’den amatöre
    11. Motosiklet tutkunları Niksar’da şov..
    12. Güreşte Türkiye’ye 1 altın daha
    13. 3. Uluslararası Rodosto Kupası Yelken..
    14. BMGK'ya Kudüs için acil toplanma çağrısı
    15. Yemen’de bin 828 kişi koleradan öldü
    16. Düzce Yağlı Güreşleri’ni finalde Recep..
    17. Reyhan Küçük yüzme finallerinde..
    18. Sivasspor hazırlık maçından..
    19. Gediz’e Termal Tatil Köyü
    20. Bakan Kurtulmuş, Ünye’de tendürük..
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!