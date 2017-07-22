Tır, Adana otoyolunda alev alev yandı

Edinilen bilgilere göre, şoförün ismi öğrenilemeyen hareket halindeki tır, Osmaniye-Adana otoyolunda Yılan Kale mevkiinde bugün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle bir anda alev alarak yanmaya başladı.

Tır şoförü, aracın alevler içinde kalması üzerine durdurduğu araçtan inerek canını zor kurtardı. Hemen itfaiyeyi arayan sürücü, çaresizce beklemeye başladı. İtfaiye ekipleri ise kısa sürede olay yerine gelerek tırda çıkan yangına müdahale etti. Yangın, kontrol altına alınırken tırın ön tarafı tamamen yandı.

Yangın nedeniyle otoyolda uzun kuyruklar oluştu. Yangının söndürülmesiyle otoyol kontrollü bir şekilde trafiği açıldı.