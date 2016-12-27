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Tıpta yenilik...Navigasyon yardımıyla beyin ameliyatı yaptılar

İzmir'de özel bir hastenede yapılan operasyonda beyin içindeki tümör, navigasyon yardımıyla yeri tespit edilerek çıkarıldı.

Tıpta yenilik...Navigasyon yardımıyla beyin ameliyatı yaptılar
Eklenme: 27 Aralık 2016, 15:41
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İzmir'de özel bir hastanede yapılan beyin operasyonunda yeri navigasyon bilgisayarı yardımıyla tespit edilen tümör, temizlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, beyin tümörü ikinci kez nükseden Bekir Burhan (27), uyanık cerrahi yöntemiyle ve navigasyon bilgisayarı yardımıyla yapılan operasyonla felç olmaktan kurtuldu.

Çocukluğunda yakalandığı lenf kanserini yenen, 6 yıl önce de konuşma merkezinde çıkan beyin tümörü sonrası operasyonla sağlığına kavuşan Burhan'ın rahatsızlığı kısa süre önce tekrar nüksetti.

Burhan, Ege Bölgesi'nin ilk "görüntülü ve kılavuzlu beyin cerrahisi ameliyathane sistemini" kuran hastanede uyanık cerrahi yöntemi ve navigasyon yardımıyla Prof. Dr. Sertaç İşlekel başkanlığındaki ekip tarafından ameliyat edildi.

Tümörün tamamen temizlendiği operasyonla ilgili bilgi veren Prof. Dr. İşlekel, navigasyon yönteminin arabalarda kullanılan sisteme benzediğini, cerrahın üçüncü gözü olarak tanımlanan bu yöntem sayesinde risklerin en aza indirildiğini ifade etti.

Prof. Dr. İşlekel, şunları kaydetti:

"Navigasyon cihazı bize hastanın ameliyat öncesi çekilen görüntülerini ameliyat esnasında kullanmamızı sağlıyor. Yani ameliyat öncesinde çektiğimiz MR görüntülerini navigasyon bilgisayarına yüklüyoruz, bize hastayı riske atmadan tümörün yerini gösteriyor. Diğer yöntemlere göre çok daha küçük kesiler ile kafa kemiğinden küçük bir kapak kaldırılarak beyine ulaşılıyor. Tümörün sınırları net olarak belirlenip tümörün tam olarak çıkarılması sağlanıyor. Navigasyon bize sıfır hatayla ameliyat yapma olanağını, tümörün en az riskle ve tamamen çıkarılması imkanını veriyor."

Hastayı uyutmadan, onunla ameliyat sırasında konuşarak ameliyat yapılmasının da hastanın fizyolojik merkezlerinin zarar görmesine karşı önlem sağladığını bildiren İşlekel, navigasyon yöntemiyle uyanık olarak yapılan beyin tümörü ameliyatının Türkiye için ilk olduğunu tahmin ettiğini de kaydetti.

 

 

 
Etiketlerbeyin tümörünavigasyonuyanık cerrahibeyin operasyonu
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