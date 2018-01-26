Tıp dünyası Fenerbahçeli yıldız için seferber!

Fenerbahçe'de Vincent Janssen seferberliği ilan edildi. Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor ile oynanan maçta sakatlanan Hollandalı yıldızın dönüş tarihi de bilinmezliğini koruyor.

Futbolcunun ayak baş parmağındaki kemik ödemi, halen dağılmış değil. Bu nedenle Janssen bir türlü saha çalışmalarına katılamıyor.

Sağlık heyeti ise, ne yapacağı konusunda uluslararası bir çalışma başlattı. Janssen'in raporları ve MR'ı, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Tottenham kulübünün sağlık heyetiyle paylaşıldı.

TEDAVİ İÇİN ANTİBİYOTİK VE İĞNEYE DEVAM...

Fenerbahçe Sağlık Heyeti Başkanı Burak Kunduracıoğlu, aralarında dünyaca ünlü Alman ortopedistlerin bulunduğu bir tıp grubuna da durumu aktardı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Janssen'e, kemik ödeminin başparmağı hareket ettiren sinirlere çok yakında bulunması nedeniyle cerrahi operasyon yapılamadığı öğrenildi.

Hollandalı oyuncunun parmağında his kaybı oluşmaması için ameliyat seçeneğinin kullanılamadığı kaydedildi. Teknik heyet, ödemin dağılması için antibiyotik ve iğne tedavisine devam edecek. Ödemin dağılması için beklemede kalınacak