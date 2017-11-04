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Tıp çaresiz... Böyle hastalık görülmedi

Bu ses insanı çıldırtır. İngiltere'de yaşayan 87 yaşındaki Ron Goldspink, müzikal kulak sendromuna yakalandı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 20:21
Tıp çaresiz... Böyle hastalık görülmedi

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu. 87 yaşındaki İngiliz, marşı söyleyenin bir erkek olduğunu belirtti. Goldspink, "Bir gün Kraliçe Elizabeth ile tanışabilirsem ona, ulusal marşı kendisinden daha çok duymuş olabileceğimi söyleyeceğim" dedi.

Her ne kadar marşı söyleyenin güzel bir sesi olsa da, sesin bazen "sağır edici" olduğunu ve kendisini çıldırttığını söyleyen Goldspink, "Bu durum üç veya dört ay önce başladı. Yan komşumun geceleri çok yüksek sesle müzik çaldığını düşünüp bunu oğluma anlattım. Oğlum da konseye şikayette bulundu fakat komşular durumu kontrole gelen görevlilere müzik çalmadıklarını söyledi. O zaman bu müziği duyanın yalnızca ben olduğumu anladım" dedi.

Doktorunun durumu anlamadığını çünkü daha önce hiç böyle bir hastalık duymadığını söyleyen Ron Goldspink, bir işitme cihazı sayesinde kafasında çalan marşı bazen azaltabildiğini fakat bunun dışında elinden başka bir şey gelmediğini belirtti.

Müzikal kulak sendromu, işitme kaybı yaşayan insanların müzikal halüsinasyonlar duymalarına sebep olan bir hastalık. Nadir olarak görülen bu müzikal kulak sendromu, İngiltere'de işitme kaybı yaşayan 65 yaş üzerindeki on bin kişiden birini etkiliyor.

 

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 20:21
  1. müzikal kulak sendromu
  2. ses
  3. çıldırmak
  4. ingiliz marşı
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