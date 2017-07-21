Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tip 2 diyabete dikkat!

Özellikle beslenme tarzı ve hareketsizliğin tetiklediği Tip 2 diyabet, başta susuzluk, sık idrara çıkma, ciltte kaşıntı gibi belirtiler gösteriyor.

21 Temmuz 2017 Cuma 00:22
Tip 2 diyabete dikkat!

Münübe Yılmaz
Vücudun yeteri kadar insülin salgılamaması ya da salgılanan insülinin düzenli kullanılmamasının sebep olduğu Tip 2 diyabet, beslenme tarzı, hareketsizlik ve aşırı kilo ile de bağlantılı. Özellikle 40 yaş üzerinde görülen ve belirtilerini hastalığın başlamasından 3 ila 5 yıl sonrasında göstermeye başlayan Tip 2 diyabet, uzun dönemde kalp ve böbrek hastalıklarına sebep oluyor. Diyabetli kişilerin yüksek kan şekerinden dolayı, vücutlarını susuz bırakarak kurutan Tip 2 diyabet, başta susuzluk hissi, baş ağrısı, ağız ve göz kuruluğu, baş dönmesi, yorgunluk ve koyu renkli idrar olarak belirti gösteriyor. Tansiyonu düşürdüğünden dolayı aşırı yorgunluğa sebep olan bu hastalık, aynı zamanda kalp atışlarını da hızlandırıyor. Uzmanlar, gün içinde aşırı susuzluk çeken ve su tükettiği halde ağız kuruluğu devam eden kişileri, Tip 2 diyabet konusunda uyarıyor. Tip 2 diyabeti olanlara fazla kilolarından kurtulma, spor ve dengeli beslenmeyi öneren doktorlar, su tüketmenin de, kandaki şekeri idrarla dışarı atmadaki önemine vurgu yapıyorlar.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 00:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'ı elemek bir rüya gibi
    1. Galatasaray'ı elemek bir rüya gibi
    2. Igor Tudor: Bu sene bizim için..
    3. FETÖ sanığından Gülen'e çağrı:..
    4. Ayşenur Arslan'a hack şoku!
    5. AB'den 'deli ısrarı'na cevap
    6. Tip 2 diyabete dikkat!
    7. Okyanusta büyük ziyafet
    8. Sivrisinekler neden varlar, ne işe..
    9. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 20 milyar..
    10. Galatasaray karıştı! Florya'da olaylar..
    11. Sansarla kuzgunun yaşam mücadelesi
    12. Yaşayan İnsan Hazinesi'nin adı..
    13. Bezmialem'de 'Yaz ishalleri ve besin..
    14. Avrupa birbirine düşecek: Paramızı..
    15. Şehzadeler’ in Engelsiz Parklar..
    16. Bilecik-Söğüt Kültür Turlarına son..
    17. Oyun Karavanı, Ümraniye’den Uğurlandı
    18. Tezcan bu sene de Türkiye devler liginde
    19. Bajaj, Euro4 Teknolojisini Türkiye..
    20. İran'dan yeni tahrik: Karşılık..
    O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki
    Türkiye'den 'Yeni devlet kurduk' açıklamasına sert tepki
    Katar'ın ardından körfezde bir kriz daha!
    Katar'ın ardından körfezde bir kriz daha!
    İstanbul'a giriş-çıkışlar tutuldu!
    İstanbul'a giriş-çıkışlar tutuldu!