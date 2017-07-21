Tip 2 diyabete dikkat!

Münübe Yılmaz

Vücudun yeteri kadar insülin salgılamaması ya da salgılanan insülinin düzenli kullanılmamasının sebep olduğu Tip 2 diyabet, beslenme tarzı, hareketsizlik ve aşırı kilo ile de bağlantılı. Özellikle 40 yaş üzerinde görülen ve belirtilerini hastalığın başlamasından 3 ila 5 yıl sonrasında göstermeye başlayan Tip 2 diyabet, uzun dönemde kalp ve böbrek hastalıklarına sebep oluyor. Diyabetli kişilerin yüksek kan şekerinden dolayı, vücutlarını susuz bırakarak kurutan Tip 2 diyabet, başta susuzluk hissi, baş ağrısı, ağız ve göz kuruluğu, baş dönmesi, yorgunluk ve koyu renkli idrar olarak belirti gösteriyor. Tansiyonu düşürdüğünden dolayı aşırı yorgunluğa sebep olan bu hastalık, aynı zamanda kalp atışlarını da hızlandırıyor. Uzmanlar, gün içinde aşırı susuzluk çeken ve su tükettiği halde ağız kuruluğu devam eden kişileri, Tip 2 diyabet konusunda uyarıyor. Tip 2 diyabeti olanlara fazla kilolarından kurtulma, spor ve dengeli beslenmeyi öneren doktorlar, su tüketmenin de, kandaki şekeri idrarla dışarı atmadaki önemine vurgu yapıyorlar.