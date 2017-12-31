Tin: Sudan yeni bir diriliş yaşıyor

R. EKREM ŞAHAN / ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin Sudan temaslarını değerlendiren AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye’nin Sudan ile Afrika’nın ticari kapılarını araladığını söyledi. Tin, şunları dile getirdi: “Sudan halkıyla kardeşlik hukukumuzu tazeledik ve iki ülke için önemli kazanımlarla geri döndük. Sudan yeni bir diriliş yaşıyor, Türkiye bu yükselişe el uzatıyor. Türkiye’nin ihya edeceği Sevakin Adası ise bulunduğu konum ve tarih boyunca üstlendiği rol itibariyle Afrika’ya açılan ticari bir kapı olma özelliğini taşıyor.”