Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tin: Sudan yeni bir diriliş yaşıyor

Sudan temaslarını değerlendiren AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye’nin Sudan ile Afrika’nın ticari kapılarını araladığını söyledi.

31 Aralık 2017 Pazar 11:06
Tin: Sudan yeni bir diriliş yaşıyor

R. EKREM ŞAHAN / ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin Sudan temaslarını değerlendiren AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye’nin Sudan ile Afrika’nın ticari kapılarını araladığını söyledi. Tin, şunları dile getirdi: “Sudan halkıyla kardeşlik hukukumuzu tazeledik ve iki ülke için önemli kazanımlarla geri döndük. Sudan yeni bir diriliş yaşıyor, Türkiye bu yükselişe el uzatıyor. Türkiye’nin ihya edeceği Sevakin Adası ise bulunduğu konum ve tarih boyunca üstlendiği rol itibariyle Afrika’ya açılan ticari bir kapı olma özelliğini taşıyor.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 11:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte İran'ı karıştıran Lawrence!
    1. İşte İran'ı karıştıran Lawrence!
    2. K... Trump hayatını kaybetti
    3. Enerji içeceklerinde yeni dönem!..
    4. İran'daki ölümler sonrası ilk açıklama
    5. O ülkede deniz uçağı düştü
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken..
    7. Lübnan Dışişleri Bakanı’nın İsrail çarkı
    8. Bu telefonları kullananlara kötü..
    9. Gazze’ye lojistik merkezi
    10. Yüzde 35'i Müslüman olan ülke NATO'ya..
    11. Tin: Sudan yeni bir diriliş yaşıyor
    12. 'İt' şimdi de tehdit etti
    13. Boydak Holding’de yeni dönem
    14. Kumbara tasarlayıp ödülü kaptılar
    15. Günlük kiralanan evde genç kızın..
    16. Hedefler tuttu kârlar katlandı
    17. Dar gelirliye büyük müjde! Herkes ev..
    18. Demokrasinin değil, tecavüzün beşiği
    19. Güçlü Türkiye için 1 trilyonluk yatırım
    20. Klozete atsa da kurtulamadı
    Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...
    Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...
    Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
    Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
    Meral Akşener hakkında bomba yorum
    Meral Akşener hakkında bomba yorum
    Tüm dengeler değişecek! Milli ordu kurdular
    Tüm dengeler değişecek! Milli ordu kurdular
    İran sınırında dikkat çeken görüntü!
    İran sınırında dikkat çeken görüntü!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    Ülkede büyük kriz! Valiliği ele geçirdiler
    Ülkede büyük kriz! Valiliği ele geçirdiler
    En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor
    En son 300 yıl önce olmuştu... Yine geliyor