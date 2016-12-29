Timsah kara takıldı

Bursaspor: 1 - Aydınspor 1923: 1
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Murat Özcan, Alpaslan Dedeş, Gökmen Olgaç
BursaSpor: Mert Günok, Mert Örnek, Faty, Ertuğrul Ersoy, Bünyamin Kasal, Merter Yüce, Gökhan Berkay Yıldız (Dk. 90+1 İsmail Can Çavuşluk), John (Dk. 64 Sinan Bakış), Deniz Yılmaz, Sercan Yıldırım (Dk. 85 Necid), Kubilay Kanatsızkuş
Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, Ömer Karancı, İsmail Hacıhafızoğlu, Erdi Bakırcı, Serkan Özdemir, Şamil Ünal, Gürcan Gözüm (Dk. 53 Veysi Sarsılmaz), Berat Ali Genç, Oğuzhan Kayar (Dk. 87 Haluk Türkeri), Vedat Budak, Mustafa Tahir Babaoğlu (Dk. 90+5 Emre Çelik)
Goller: Dk. 42 Sercan Yıldırım (Bursaspor), Dk. 62 Berat Ali Genç (Aydınspor 1923)
Kırmızı kart: Dk. 36 Ömer Karancı (Aydınspor 1923)
Sarı kartlar: Dk. 18 Sercan Yıldırım, Dk. 45 Mert Örnek (Bursaspor), Dk. 37 Vedat Budak, Dk. 39 Erdi Bakırcı, Dk. 82 Şamil Ünal (Aydınspor 1923)