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Timsah Djiku’dan vazgeçti

Bursaspor’un transfer listesinde ilk sırayı alan Fransız savunma oyuncusu Alexander Djiku için Fransız takımı Caen’in 1,5 milyon Euro bonservis ücretini peşin istemesi yeşil-beyazlı yönetimi bu transferden vazgeçirdi. Transfer çalışmalarına devam eden yeşil-beyazlı yönetim arayışlarını sürdürürken, kanat oyuncusu Waris Majeed’ı kiralamak için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

11 Temmuz 2017 Salı 20:02
Timsah Djiku’dan vazgeçti

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını günde çift idman yaparak sürdürüyor. Yeşil-beyazlı takımda kaptan Batalla da yerini aldı. Arjantin’den dün dönen ve sabah sağlık kontrolünden geçen Pablo Martin Batalla’nın takıma katılmasıyla ilk kez tam kadro çalışan Bursasporlu futbolcular, akşam idmanında kondisyoner İtalyan Giovanni nezaretinde ısındı. Daha sonra yeşil beyazlı futbolcular, iki ayrı gruba ayrıldı. Birinci grup yarı sahada gole yönelik serbest oyun oynarken, ikinci grup ise tempolu koşular yaptı.

Kaptan Batalla, yardımcı antrenörlerden İsmail Serbest ile birlikte düz koşu yaparak antrenman açığını kapatmaya çalıştı. Ancak Le Guen, ikinci tur çalışmasında Batalla’yı yarı sahada yapılan ve kalecilerin dahil olduğu oyuna aldı. Bursaspor taraftarlarından Mehmet Er, yeşil beyazlıların yaptığı antrenman öncesi teknik direktör Paul Le Guen ile bir araya geldi. Le Guen’e hoş geldin diyen Bursaspor taraftarı kestane şekeri hediye ederken, yeşil beyazlıların Şampiyonlar Ligi’nde giydiği orijinal formayı hediye etti. Bursaspor, yarın saat 10.00’da yapacağı tek çalışma ile hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 20:02
  1. Bursaspor
  2. Bursa
  3. İtalya
  4. Arjantin
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